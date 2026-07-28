Jean Pizarro revalida su reinado centroamericano en tiro con arco en Santo Domingo 2026

Santo Domingo - El puertorriqueño Jean Pizarro defendió con éxito su título centroamericano al conquistar este martes la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto tras superar al mexicano Rodrigo González en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este el tercer oro de Puerto Rico durante estos Juegos. La delegación suma 18 preseas a este momento.

El marcador culminó igualado a 144-144 con una flecha de nueve puntos cada uno en la ronda de desempate, pero el boricua se colgó la dorada por acercamiento.

1 / 11 | Puerto Rico celebra su primer oro en Santo Domingo. Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 11 Puerto Rico celebra su primer oro en Santo Domingo Puerto Rico conquistó este sábado su primera medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el sábado a Colombia, 16-12, en la final del torneo masculino de polo acuático. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Con el triunfo en el Parque Mirador del Este, Pizarro revalidó la presea dorada que había conquistado en la edición de San Salvador 2023.

Pizarro arrancó la quinta vuelta con una ventaja de 115-117. No obstante, su primera flecha fue de 7 puntos para que el mexicano lo igualara 134-134. Con flechas perfectas, terminaron la última ronda empatados a 144.

PUBLICIDAD

Hasta la segunda ronda, el boricua dominaba al azteca 59-58, con una actuación que incluyó cinco tiros perfectos.

El arquero boricua, de 34 años y también presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico, llegó a la final luego de imponerse con marcador de 146-144 al guatemalteco José del Cid en las semifinales.

Previamente, Pizarro derrotó 147-144 al salvadoreño Pedro Salazar en los cuartos de final, mientras que en la ronda de eliminación abrió su camino al vencer 148-139 a Michaël Monder, de Guadalupe.

La medalla puso el broche de oro a una actuación individual sobresaliente para Pizarro, quien no había podido alcanzar el podio en las pruebas por equipos.

El sábado, Pizarro y Paola Ramírez quedaron eliminados en los cuartos de final del equipo mixto compuesto al caer 158-154 ante la dupla de Guatemala.