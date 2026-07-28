Max Torres se cuelga el bronce en el surfing de Santo Domingo 2026
El boricua obtuvo el metal en la modalidad de SUP
28 de julio de 2026 - 11:10 AM
28 de julio de 2026 - 11:10 AM
Santo Domingo - El puertorriqueño Max Torres le dio este martes otra medalla a la delegación boricua al conquistar la de bronce en la modalidad de SUP Surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Torres superó al colombiano Jefferson Tascon con puntuación de 11.27 a 8.30 en la playa Encuentro, en la provincia de Puerto Plata.
La actuación de Torres mantiene el buen paso del surfing puertorriqueño en la justa regional, que todavía tiene opciones de ampliar su cosecha de preseas más tarde en la jornada del martes y el miércoles.
En la modalidad de tabla larga, Emilia Huminski buscará la medalla de bronce ante la salvadoreña Sandy Portillo este mismo martes.
Puerto Rico tendrá un oro y una plata asegurados en el SUP Surf femenino, cuando Mariecarmen Rivera y Nimsay García se enfrenten entre sí en la final.
Asimismo, Jasmine Dean buscará el título en tabla larga.
Con esos resultados pendientes, el surfing puertorriqueño podría cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con un total de cinco medallas, superando las dos preseas doradas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.
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