Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
88°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Max Torres se cuelga el bronce en el surfing de Santo Domingo 2026

El boricua obtuvo el metal en la modalidad de SUP

28 de julio de 2026 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Torres superó al colombiano Jefferson Tascon en la playa Encuentro, en la provincia de Puerto Plata, para terminar en la tercera posición. (ISA / Pablo Franco )
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El puertorriqueño Max Torres le dio este martes otra medalla a la delegación boricua al conquistar la de bronce en la modalidad de SUP Surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Torres superó al colombiano Jefferson Tascon con puntuación de 11.27 a 8.30 en la playa Encuentro, en la provincia de Puerto Plata.

La actuación de Torres mantiene el buen paso del surfing puertorriqueño en la justa regional, que todavía tiene opciones de ampliar su cosecha de preseas más tarde en la jornada del martes y el miércoles.

En la modalidad de tabla larga, Emilia Huminski buscará la medalla de bronce ante la salvadoreña Sandy Portillo este mismo martes.

Puerto Rico tendrá un oro y una plata asegurados en el SUP Surf femenino, cuando Mariecarmen Rivera y Nimsay García se enfrenten entre sí en la final.

Asimismo, Jasmine Dean buscará el título en tabla larga.

Con esos resultados pendientes, el surfing puertorriqueño podría cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con un total de cinco medallas, superando las dos preseas doradas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeSurf
ACERCA DEL AUTOR
Yolymar de Jesús Pérez
Yolymar de Jesús PérezArrow Icon
La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: