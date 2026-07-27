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La Sub-20 vence a Panamá y mantiene su paso perfecto en el baloncesto femenino

Puerto Rico superó otra prueba exigente y quedó a un triunfo de asegurar el liderato del Grupo A en Santo Domingo 2026

27 de julio de 2026 - 7:56 PM

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Arianis Rivera, a la izquierda, firmó 23 puntos y 10 rebotes. (FBPUR)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La Selección Nacional Sub-20 femenina de Puerto Rico continuó este lunes su paso invicto en el torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar 70-61 a Panamá, una victoria que, según el dirigente Gerardo “Jerry” Batista, reflejó la evolución del equipo de un partido a otro.

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Luego de debutar el sábado con un triunfo de 63-35 sobre Nicaragua, las boricuas mejoraron su marca a 2-0 en el Grupo A y quedaron a una victoria de asegurar el primer lugar de la llave. Su último compromiso de la fase preliminar será el miércoles frente a Costa Rica (1-1).

El encuentro ante Panamá fue mucho más exigente que el estreno. Puerto Rico cerró el primer parcial abajo, 19-17, antes de reaccionar para irse al descanso con ventaja de 37-34. Mantuvo el control en la segunda mitad, aumentando la diferencia a 51-46 al finalizar el tercer cuarto, y selló el triunfo por nueve puntos.

Para Batista, la victoria adquiere mayor valor por la calidad del rival.

“Panamá es un equipo bueno, experimentado. Tiene muchas jugadoras de la selección adulta, así que sabíamos que iba a ser un partido complicado”, explicó.

El dirigente señaló que, aunque Puerto Rico cometió varias faltas innecesarias en la primera mitad y perdió temprano a la armadora Adriana Robles por lesión, el equipo supo ajustarse conforme avanzó el partido.

“Nos calmamos un poquito. (Adriana) Robles salió por lesión empezando el juego y eso nos desarticuló un poco, pero poco a poco hicimos un mejor trabajo, sobre todo en la parte defensiva. Hicimos un trabajo espectacular y dominamos los rebotes en la segunda mitad”, sostuvo.

Puerto Rico pus su marca en 2-0 y su próximo compromiso será el miércoles frente a Costa Rica.
Puerto Rico pus su marca en 2-0 y su próximo compromiso será el miércoles frente a Costa Rica. (Federación de Baloncesto de Puerto Rico)

Batista entiende que el grupo continúa encontrando su mejor versión a medida que avanza el torneo.

“Eso es lo que uno quiere, que el equipo siga mejorando. Hoy sacamos el juego aun cuando no tuvimos un partido extraordinario. Hicimos las pequeñas cosas”.

La principal figura ofensiva de Puerto Rico fue Arianis Rivera, quien terminó con 23 puntos, 10 rebotes y dos asistencias, lo que llevó al dirigente a elogiar su desempeño.

“Arianis tuvo un gran juego en la parte ofensiva. En la parte defensiva se tiró un macramé. Hay que ir poco a poco con ella”.

Rivera, por su parte, atribuyó la victoria a la capacidad del equipo para responder después de un inicio complicado.

“Empezamos un poquito lentas, pero gracias a Dios pudimos meter el balón cuando más importaba. La defensa fue la clave porque defendimos duro y no nos quitamos”, dijo.

La canastera, de 19 años, también expresó el orgullo que representa vestir el uniforme nacional, algo que hace desde las categorías menores.

“Siempre me enorgullece representar a Puerto Rico y ponerme este uniforme. Llevo desde los 14 años en las selecciones nacionales y siempre es un orgullo”.

Batista adelantó que el cuerpo técnico utilizará el duelo ante Costa Rica para continuar afinando detalles antes de la fase decisiva del torneo.

“Costa Rica es un equipo que nos va a permitir seguir rotando y seguir buscándonos como grupo. A medida que va pasando el torneo debemos seguir mejorando”, indicó.

El técnico agregó que observará el partido entre México y República Dominicana para conocer el posible cruce de la siguiente ronda.

“Son dos equipos buenos. En este torneo cualquier cosa puede pasar, pero nosotros tenemos nuestras oportunidades”.

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Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribeEquipo Nacional de Baloncesto femeninoSelección Nacional de Baloncesto femenino
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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