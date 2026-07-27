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Yannik Álvarez cae en una maratónica semifinal, pero aún va por el bronce

El juvenil puertorriqueño luchó durante más de cuatro horas ante el colombiano Juan Gómez y mantiene viva la posibilidad de subir al podio

27 de julio de 2026 - 7:47 PM

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El puertorriqueño Yannik Álvarez disputó una intensa semifinal ante el colombiano Juan Gómez en el torneo individual de tenis de Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

El puertorriqueño Yannik Álvarez dejó todo sobre la cancha, pero no pudo completar la remontada y cayó este lunes ante el colombiano Juan Gómez en una maratónica semifinal del torneo individual de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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En un partido que se extendió por cuatro horas y tres minutos bajo las altas temperaturas del Parque Mirador del Este, el juvenil boricua de 17 años perdió ante el experimentado colombiano de 34 años por parciales de 6-4, 4-6 y 7-6 (9-7).

Álvarez, quien ocupa el puesto 13 en el ranking mundial juvenil, reaccionó luego de ceder el primer set y logró igualar el encuentro al imponerse en la segunda manga. En el parcial decisivo, ambos tenistas protagonizaron un intenso intercambio de golpes que tuvo que definirse en un dramático tie-break, donde Gómez prevaleció.

El colombiano cuenta con una destacada trayectoria internacional, al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010.

A pesar de la derrota, Álvarez aún tiene la oportunidad de subir al podio. El puertorriqueño disputará este martes la medalla de bronce ante otro colombiano, Alejandro Arcila, quien fue derrotado horas antes por el dominicano Nick Hardt en la otra semifinal.

Los partidos por las medallas están programados para comenzar a las 10:00 a.m.

Tags
TenisSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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