Puerto Rico avanza invicto a las semifinales del voleibol masculino en Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de voleibol masculino aseguró este lunes su boleto a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar en cuatro parciales a Guatemala.

El triunfo también le permitió a Puerto Rico concluir invicto la fase de grupos como líder del Grupo A con marca de 3-0, luego de sus victorias sobre Cuba y Venezuela el sábado y domingo, respectivamente.

Los boricuas se impusieron con marcadores de 25-23, 25-15, 23-25 y 25-21 en el partido celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo Arias.

Klistan Lawrence aportó siete puntos por los boricuas, según la hoja de estadísticas de la página web de los Centroamericanos. En la derrota, Andy Blanco logró 17.

Puerto Rico tendrá descanso este martes y regresará a la acción el miércoles para disputar las semifinales ante uno de los equipos que avance de la ronda de cuartos de final.

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“Ha sido duro. Nos tocó primero jugar con un equipo de nivel mundial (como Cuba). Nos dieron la oportunidad y la aprovechamos. Ayer (domingo) jugamos un partido que pareció que fueron tres en vez de uno, pero estamos satisfechos”, expresó el dirigente Jamille Torres a El Nuevo Día al finalizar el encuentro.

“Desde el primer día sabíamos que teníamos la oportunidad de pasar segundos o ganar el grupo. Lo hicimos. Estoy sumamente orgulloso del grupo. Habla mucho del compromiso que han tenido desde el día uno y ahora toca cumplir el objetivo de ganar la medalla en los otros dos partidos”, añadió.

Guatemala, por su parte, concluyó la fase inicial sin victorias con marca de 0-3, por lo que disputará los partidos de reclasificación para definir las posiciones del quinto al octavo lugar. Más tarde, Venezuela (1-1) y el campeón defensor Cuba (1-1) definirían el segundo y tercer puesto del Grupo A.

El dirigente Jamille Torres observa el partido entre Puerto Rico y Guatemala. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Rotación en el cuadro titular

Buscando distribuir las cargas luego de dos exigentes partidos consecutivos, Torres presentó una alineación con varios cambios respecto a los primeros dos encuentros.

El técnico abrió con jugadores que no habían iniciado como titulares en el torneo, entre ellos Pedro Molina, Jonathan Rodríguez, Howard García y el líbero Dennis del Valle, mientras dio descanso a figuras como Pelegrín Vargas hijo y (Klistan) Lawrence.

“Este grupo tiene una característica bien inusual. Son 12 jugadores y tenemos lo mejor de lo mejor. Pedro Molina, Dennis y Howard hicieron un excelente trabajo hoy. Guatemala siempre es un rival fuerte y la realidad es que han sido nueve sets en dos días: jugamos cuatro con Cuba, cinco con Venezuela y había que descansar las piernas de Pelegrín y de dos o tres muchachos. Logramos cumplir el objetivo”, sostuvo Torres.

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El dirigente también destacó la profundidad del plantel.

“Es difícil para mí como entrenador poder darle tiempo de juego a todo el mundo. Tenemos un Pedro Molina que yo quisiera tener en el cuadro, pero la realidad es que Klistan y Pelegrín lo han hecho un poquito mejor. Pedro viene de una lesión y lo que tengo ahora mismo es un lujo”, afirmó.

Puerto Rico responde en los momentos clave

Guatemala tomó el control del primer parcial y llegó a tener una ventaja de cuatro puntos. Sin embargo, Puerto Rico reaccionó en el tramo final, tomó por primera vez la delantera 21-20 y cerró el set 25-23.

En el segundo episodio, los boricuas elevaron su nivel de juego y redujeron sus errores para dominar el parcial. Puerto Rico llegó a despegarse 23-11 antes de asegurar la victoria 25-15.

Fanáticos boricuas ponen la música en las gradas. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Los guatemaltecos respondieron en el tercer set. Luego de caer ante Cuba y Venezuela en sus primeras dos presentaciones, salieron decididos a evitar otra barrida y construyeron una ventaja de 18-14 gracias a una racha de cinco puntos consecutivos.

Puerto Rico logró igualar el marcador 23-23, pero Guatemala respondió con cuatro puntos al hilo para llevarse el parcial 25-23 y extender el encuentro.