“Como cuando tumbaban a Tito”: Berlanga explica su reacción tras visitar la lona

El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga aseguró que está de regreso luego de su victoria del domingo y afirmó que busca nuevamente los grandes combates de su carrera.

Berlanga habló en conferencia de prensa después de noquear técnicamente en Nueva York al canadiense Steven Butler, quien logró derribarlo en el segundo asalto.

Fue su primera pelea desde que cayó hace un año ante el británico Hamzah Sheeraz, quien derrotó al boricua por nocaut técnico en cinco asaltos.

“Me mojé los pies nuevamente con una gran victoria por nocaut técnico y estamos listos para las grandes peleas”, expresó Berlanga, luego de reconocer que atravesó momentos emocionales y difíciles tras la derrota frente a Sheeraz.

El triunfo sobre Butler no llegó sin dificultades. Antes de imponer su poder ofensivo, Berlanga tuvo que recuperarse de una caída en el segundo asalto, producto de un gancho de izquierda del canadiense que lo envió a la lona.

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El puertorriqueño aseguró que el golpe no le hizo daño significativo y hasta comparó su reacción con la del legendario excampeón mundial Félix “Tito” Trinidad.

“Fue un buen golpe”, reconoció. “No estaba lastimado. De hecho, estaba enfogonado en la esquina y dije: ‘Ok, ahora comienza la pelea’”, agregó Berlanga.

“Es más o menos como cuando tumbaban a Tito Trinidad. Ahí era que la gente sabía que la pelea comenzaba. Eso es lo que aporto: esa rudeza, ese espíritu guerrero, la pelea que la gente quiere. A los fanáticos les encanta el tipo que cae y termina ganando la pelea”, añadió.

Desde su derrota ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien lo venció por decisión unánime, Berlanga ha sido derribado en cuatro ocasiones durante sus últimas cuatro peleas.

Sin embargo, el domingo logró imponerse ante Butler. El boricua puso al canadiense en malas condiciones en un par de ocasiones y lo derribó una vez antes de que el árbitro decidiera detener el combate.

Fue el decimonoveno nocaut de Berlanga en 22 peleas profesionales.

Berlanga describió a Butler con una mezcla de respeto y rivalidad. Lo llamó un “canadiense de pura cepa” por resistir el castigo recibido, pero también lo calificó como un “payaso” y “hablador” por sus constantes provocaciones previo al combate.

Cuando el árbitro intervino para detener la pelea y separó a ambos boxeadores, Butler cayó al suelo y arrastró consigo al oficial. En ese momento, Berlanga simuló que intentaría golpearlo mientras estaba en la lona.

“Corrí hacia él y le quería dar porque habla mucho”, dijo entre risas.

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Luego de “mojarse los pies nuevamente”, Berlanga comenzó a mencionar los nombres de los rivales que desea enfrentar en el futuro, incluyendo algunos combates de alto perfil y otros que podrían servir como escalón hacia un campeonato mundial.

El primero en su lista fue el británico Chris Eubank Jr., de 33 años, quien no pelea desde noviembre de 2025. También mencionó al mexicano Jaime Munguía, de 29 años, además de Caleb Plant y Jermall Charlo, quien no combate desde 2023 luego de caer ante Álvarez.

Pero dejó claro que su principal objetivo es una revancha contra Sheeraz.

“He mencionado a Eubank por mucho tiempo. Creo que sería una mega pelea en Londres para noviembre o diciembre. Pero si él no está en el menú, entonces está Munguía, una pelea México-Puerto Rico. Sería una gran noche. Es un peleador explosivo. Está Caleb Plant, si es que no está retirado todavía, o Charlo”, comentó.