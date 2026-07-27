Sairy Colón y Derik Rodríguez se cuelgan la plata en el cierre del judo

Santo Domingo - Los judocas puertorriqueños Sairy Colón y Derik Rodríguez conquistaron este lunes sendas medallas de plata en las divisiones de -78 y -90 kilogramos, respectivamente, durante la jornada final del torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Colón, de 23 años y natural de Vieques, disputó la final de los -78 kilogramos ante la colombiana Brenda Olaya, luego de completar una sólida actuación a lo largo de la jornada. La boricua, quien fue abanderada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y ganó el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, necesitó apenas 45 segundos para derrotar por ippon a la hondureña Katherine Gonzales en los cuartos de final.

Derik Rodríguez mide fuerzas con el dominicano Robert Florentino durante el combate final de los -90 kilogramos en Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Más tarde, aseguró su boleto al combate por la medalla de oro al vencer por yuko a la dominicana Eiraima Silvestre, subcampeona centroamericana en San Salvador 2023, tras completarse los cuatro minutos reglamentarios.

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Por su parte, Rodríguez, de 19 años y en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, avanzó hasta la final de los -90 kilogramos con una destacada actuación. Oriundo de Trujillo Alto, el atleta recibió un bye en la ronda de 16 antes de imponerse por ippon, en apenas 1:04, al salvadoreño Francisco Galeano en los cuartos de final. En semifinales derrotó por yuko al panameño José Ortega al concluir el tiempo reglamentario, antes de caer en la final frente al dominicano Robert Florentino.