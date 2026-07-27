Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de julio de 2026
88°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sairy Colón y Derik Rodríguez se cuelgan la plata en el cierre del judo

Ambos atletas alcanzaron la final de sus respectivas categorías y elevaron a cuatro el total de preseas para Puerto Rico en la disciplina

27 de julio de 2026 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Derik Rodríguez disputa la final de los -90 kilogramos ante el dominicano Robert Florentino durante la jornada final del torneo de judo de Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Los judocas puertorriqueños Sairy Colón y Derik Rodríguez conquistaron este lunes sendas medallas de plata en las divisiones de -78 y -90 kilogramos, respectivamente, durante la jornada final del torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

Colón, de 23 años y natural de Vieques, disputó la final de los -78 kilogramos ante la colombiana Brenda Olaya, luego de completar una sólida actuación a lo largo de la jornada. La boricua, quien fue abanderada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y ganó el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, necesitó apenas 45 segundos para derrotar por ippon a la hondureña Katherine Gonzales en los cuartos de final.

Derik Rodríguez mide fuerzas con el dominicano Robert Florentino durante el combate final de los -90 kilogramos en Santo Domingo 2026.
Derik Rodríguez mide fuerzas con el dominicano Robert Florentino durante el combate final de los -90 kilogramos en Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Más tarde, aseguró su boleto al combate por la medalla de oro al vencer por yuko a la dominicana Eiraima Silvestre, subcampeona centroamericana en San Salvador 2023, tras completarse los cuatro minutos reglamentarios.

Por su parte, Rodríguez, de 19 años y en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, avanzó hasta la final de los -90 kilogramos con una destacada actuación. Oriundo de Trujillo Alto, el atleta recibió un bye en la ronda de 16 antes de imponerse por ippon, en apenas 1:04, al salvadoreño Francisco Galeano en los cuartos de final. En semifinales derrotó por yuko al panameño José Ortega al concluir el tiempo reglamentario, antes de caer en la final frente al dominicano Robert Florentino.

Con las preseas de Colón y Rodríguez, el judo puertorriqueño cerró su participación en Santo Domingo 2026 con un saldo de una medalla de oro y tres de plata, luego del título conquistado por Adrián Gandía y el subcampeonato alcanzado por Francine Echevarría.

Tags
Santo Domingo 2026JudoJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: