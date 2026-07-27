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¿Qué dejó el primer fin de semana para Puerto Rico en Santo Domingo 2026?

El medallero boricua comienza a crecer con aportaciones de múltiples deportes

27 de julio de 2026 - 10:07 AM

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El judoca Adrián Gandía posa con la medalla de oro conquistada para Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La delegación de Puerto Rico completó el primer fin de semana de competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un total de 11 medallas: dos de oro, dos de plata y siete de bronce. Ese desempeño ubica a la isla en el séptimo lugar del medallero, cuando apenas comienzan las competencias de la justa regional.

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La primera medalla de oro llegó el sábado gracias al equipo masculino de polo acuático, que revalidó el título conquistado en San Salvador 2023 al imponerse 16-12 sobre Colombia en la final. Además de mantenerse en la cima de la región, el conjunto puertorriqueño aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Adrián Gandía: el oro fue para su familia

Adrián Gandía: el oro fue para su familia

El judoca puertorriqueño ganó la presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El segundo oro fue conquistado el domingo por el judoca Adrián Gandía, quien volvió a demostrar su dominio en la división de -81 kilogramos al derrotar por ippon al mexicano Gilberto Cardoso cuando restaban 2:05 de combate. Con la victoria, Gandía defendió la corona obtenida en San Salvador 2023 y, de acuerdo con el historiador Carlos Uriarte, se convirtió en el primer puertorriqueño en ganar dos medallas de oro en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las dos preseas de plata llegaron en el judo y el tiro con escopeta.

El sábado, la judoca Francine Echevarría finalizó segunda en la categoría de -52 kilogramos tras caer en una cerrada final ante la cubana Dalí Sentmanat, quien decidió el combate con un yuko a los 4:26 del Golden Score. Con ese resultado, Echevarría mejoró la medalla de bronce que obtuvo en la pasada edición de los Juegos.

La segunda plata fue conquistada el domingo por el equipo masculino de skeet, integrado por Luis “Tuto” Bermúdez, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, que acumuló 338 platos derribados para subir al segundo escalón del podio.

Amanda Ortiz y Milena Guzmán festejan el triunfo sobre Cuba.Las boricuas celebraron una nueva conquista en el escenario centroamericano tras una destacada actuación.Entre acción y emoción, las jugadoras celebraron una jornada memorable para el polo acuático puertorriqueño.
1 / 12 | En imágenes: Puerto Rico vuelve al podio del polo acuático femenino. Amanda Ortiz y Milena Guzmán festejan el triunfo sobre Cuba. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Las siete medallas de bronce se repartieron entre el taekwondo y el polo acuático femenino. El domingo, la selección femenina de polo acuático derrotó 10-4 a Cuba para regresar al podio centroamericano, luego de que el torneo femenino no se celebrara en San Salvador 2023. El resultado amplía el historial de Puerto Rico en la disciplina, que incluye el oro conquistado en Mayagüez 2010 y las platas obtenidas en Cartagena 2006, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Ese mismo día también obtuvieron medallas de bronce los taekwondistas Alannis Alers (-46 kilogramos), Edgardo Nazario (-63 kilogramos) e Ilay Rodríguez (-48 kilogramos). Las otras tres preseas de bronce fueron logradas el sábado en la modalidad de poomsae, donde Luis Gabriel Colón y Arelis Medina subieron al podio en las pruebas individuales y posteriormente repitieron la hazaña al finalizar terceros en la competencia por parejas.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026TaekwondoJudoPolo acuático
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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