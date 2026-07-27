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Puerto Rico aplasta a Jamaica en su estreno del baloncesto masculino

El quinteto Sub-20 dominó de principio a fin camino a una victoria de 120-41 en Santo Domingo 2026

27 de julio de 2026 - 9:52 PM

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Adiel López muestra su camiseta tras el triunfo de Puerto Rico. (FBPUR)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - Puerto Rico no dio margen a las sorpresas y arrolló este domingo a Jamaica con marcador de 120-41 en el debut de ambos equipos en el torneo masculino de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la primera edición de la justa regional que se juega con selecciones nacionales Sub-20.

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El partido, disputado en el Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto, estuvo dominado de principio a fin por Puerto Rico.

El quinteto boricua tomó el control desde el salto inicial, ganó el primer parcial por 27-8 y se marchó al descanso con una cómoda ventaja de 56-23. Mantuvo el dominio en el tercer periodo y entró al último parcial al frente 86-27.

Seis jugadores puertorriqueños finalizaron con cifras de doble dígito, encabezados por Dwight Gaines, quien aportó 20 puntos, tres rebotes y ocho asistencias. Alexander Montes le siguió con 18 unidades y cinco rebotes, mientras Vincent Stewart Jr. registró un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes.

De hecho, Montes agradeció la oportunidad de representar a Puerto Rico y atribuyó el sólido desempeño del equipo a la química que han desarrollado dentro y fuera de la cancha.

“Estoy emocionado, súper agradecido con el staff y con el equipo. Vamos para encima para conseguir ese oro”, expresó Montes tras la holgada victoria.

El canastero también resaltó la unión del grupo como una de sus principales fortalezas.

“Lo mejor de este equipo es la química que hemos hecho dentro y fuera de la cancha. Dicen que uno consigue a su hermano gracias a una bola, y lo mejor es nuestro bonding”, agregó.

Felipe Quiñones y Adiel López añadieron 11 tantos cada uno. López también capturó seis rebotes. Rogny Santiago completó el grupo de anotadores en doble figura con 10 puntos.

Por Jamaica, Zachery Smith fue el mejor anotador con 15 puntos y ocho rebotes, mientras Aiden Holness añadió 13 unidades.

Por su parte, el dirigente Jorge Rincón atribuyó el sólido estreno a un proceso que comenzó mucho antes de los Juegos, con la integración de jugadores que habían formado parte de las distintas selecciones juveniles y el regreso de varios talentos que militan fuera de Puerto Rico.

El técnico explicó que el objetivo principal era reunir a un grupo que, además de competir por una medalla, sirviera de base para el relevo de la selección nacional adulta.

“Por primera vez se pudieron mezclar varios jugadores y traer jóvenes como Dwight Gaines, Lenuel Narváez y James Rivera. La idea primordial era darles este taller porque ahí está el relevo de la selección adulta”, sostuvo Rincón.

El entrenador también destacó el compromiso del plantel y el cumplimiento del plan defensivo diseñado para el debut.

“Trabajamos para cumplir unas metas específicas en defensa y las logramos. Además, los 12 jugadores que están aquí pasaron en algún momento por las categorías juveniles. Buscábamos muchachos comprometidos que siempre respondieran al llamado. La química ha sido muy buena en las prácticas y hoy pudimos trasladarla al juego”, agregó.

El quinteto masculino volverá a la cancha el martes a las 3:00 p.m., cuando enfrente a Panamá, que perdió 66-64 ante México en su debut del torneo.

Mientras, el combinado femenino, que abrió su participación con una victoria de 63-35 sobre Nicaragua, jugará el lunes a las 3:00 p.m. frente a Panamá, conjunto que comenzó el certamen con un triunfo de 70-29 sobre Costa Rica.

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Santo Domingo 2026Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoSelección Nacional de Baloncesto masculinoEquipo Nacional de BaloncestoEquipo Nacional de Puerto RicoJuegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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