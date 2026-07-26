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Puerto Rico arrolla a Guatemala en su debut del sóftbol femenino en Santo Domingo 2026

La novena boricua desplegó una ofensiva explosiva y definió el encuentro por la regla de diferencia de carreras

26 de julio de 2026 - 7:49 PM

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La Selección Nacional de sóftbol femenino de Puerto Rico inició con una victoria por nocaut su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (yolymar.dejesus@gfrmedia.com)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

La Selección Nacional de sóftbol femenino inició con paso arrollador su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este domingo por nocaut, 15-0, a Guatemala en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

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El partido concluyó al finalizar la cuarta entrada debido a la regla de diferencia de carreras.

La ofensiva puertorriqueña fue liderada por Janelle Martínez, quien bateó de 2-2 con tres carreras impulsadas. Martínez sentenció el encuentro en el cuarto episodio al conectar un cuadrangular que desató la celebración de la afición boricua, que se puso de pie para entonar: “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

“Estamos bien emocionadas y felices por la victoria. Tuvimos un medio tropiezo en la fase de grupos en Perú y hoy (domingo) nos prometimos que eso no pasaría otra vez”, expresó a este medio la capitana Karla Claudio, al destacar que el equipo salió decidido a dejar atrás el revés sufrido recientemente durante la fase de grupos de las Finales de la Copa Mundial.

Puerto Rico viene de asegurar su clasificación a la Copa Mundial de 2027, que se celebrará en abril próximo en Australia.

Aleshia Ocasio se adjudicó la victoria tras lanzar una entrada perfecta en la que retiró por la vía del ponche a las tres bateadoras que enfrentó. Ocasio, junto a Taran Alvelo y Macey Cintrón, se combinaron para propinar 10 ponches a la ofensiva guatemalteca.

La única jugadora de Guatemala que logró conectar de imparable fue Valerie Vásquez, quien consiguió un sencillo en la tercera entrada.

“Nunca subestimamos a nadie. Salimos a jugar duro como si estuviésemos enfrentando al mejor equipo del mundo. Estoy orgullosa de las muchachas porque esto era precisamente lo que estábamos buscando”, manifestó Claudio.

La capitana también atribuyó el sólido inicio del conjunto a la unión que existe dentro del grupo.

“Creo que la dinámica del grupo es nuestra fortaleza. Todas nos llevamos muy bien. Aquí no hay egos. Esto no se trata de una sola persona. Nos queremos un montón y eso ayuda mucho. Tenemos un grupo de jugadoras talentosas, pero lo que más nos ayuda es que sabemos jugar juntas”, sostuvo.

Puerto Rico regresará al terreno el lunes para enfrentar al país anfitrión, República Dominicana, desde las 7:30 p.m.

Tags
Santo Domingo 2026República DominicanaJuegos Centroamericanos Sóftbol
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