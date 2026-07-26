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El taekwondo boricua suma tres preseas de bronce en Santo Domingo

Los atletas nacionales brillaron en sus respectivas divisiones y aportaron nuevas preseas al medallero

26 de julio de 2026 - 6:06 PM

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El puertorriqueño Edgardo Nazario remontó para vencer 2-1 al panameño Israel Campbell en los -63 kg del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - El taekwondo continuó aportando al medallero de la delegación boricua al conquistar este domingo tres medallas de bronce en la modalidad de combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Las preseas fueron logradas por Alannis Alers, Edgardo Nazario e Ilay Rodríguez, elevando a seis la cosecha del taekwondo puertorriqueño en la justa regional. Esto, luego de los tres bronces obtenidos el sábado en la modalidad de poomsae por Luis Gabriel Colón y Arelis Medina.

En el combate por la medalla de bronce, Alers dominó 2-0 a la venezolana Virginia Dellan para subir al podio en la división de -46 kilogramos. La boricua se recuperó luego de caer en los cuartos de final ante la mexicana Fernanda Hernández, quien se impuso por 2-0.

“Todavía no lo puedo explicar, es una emoción fuera de este mundo… súper bendecida de estar aquí”, expresó Alers, de 17 años, a este medio tras conseguir la victoria.

“(La clave) fue creer en mí porque tuve un bloqueo. Gritar ahí, creer en mí y sentir toda la energía del equipo y de todo el mundo… Lo hice por ustedes. Representar a mi país siempre ha sido un orgullo”, añadió la atleta emocionada.

Por su parte, Nazario quedó a las puertas de disputar la final en los -63 kilogramos tras caer 2-0 ante el mexicano David Millán en la ronda semifinal. Sin embargo, aseguró la medalla de bronce en la ronda de repechaje luego de que su rival no pudiera continuar por una aparente lesión.

Una situación similar vivió Rodríguez en los -58 kilogramos. El boricua perdió 2-0 frente al venezolano Joel Díaz en la semifinal, pero posteriormente aseguró la presea de bronce luego de que no se celebrara su combate de repechaje.

La jornada también dejó a Puerto Rico cerca de sumar más medallas. En los -54 kilogramos, Brandon Ramos estuvo a un paso del podio al caer 2-1 ante el mexicano Sebastián Echavarri en el combate por el bronce.

El puertorriqueño llegó a estar a solo dos puntos de la victoria en el tercer asalto. De hecho, antes de que el mexicano celebrara el triunfo, se revisó una posible acción a favor de Ramos, pero la decisión no cambió.

Mientras, en la categoría de -49 kilogramos, Katelyn Cruz no pudo alcanzar la medalla de bronce al caer ante la guatemalteca Nicolle Way. La puertorriqueña había avanzado hasta esa instancia luego de perder 2-0 frente a la colombiana Andrea Ramírez en los cuartos de final.

Tags
Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Taekwondo
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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