A semifinales Yannik Álvarez en el tenis de los Centroamericanos

Yannik Álvarez avanzó este domingo a las semifinales de sencillos del tenis de campo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al dominar en los cuartos de final al dominicano Peter Bertrán.

El boricua también verá acción este domingo en los cuartos de final del dobles masculino junto a Leandro Vega II, cuando enfrenten a la pareja de Guatemala.

Además, el dobles femenino de Natalia Pérez y Daniella O’Neill se medirá ante Honduras, mientras que el dobles mixto de Pérez y Marko Mesarovik enfrentará a México. Ambos encuentros corresponden a la ronda de cuartos de final.

Álvarez, quien llegó al torneo como sexto clasificado, consiguió su boleto a las semifinales con una contundente victoria 6-1, 6-2 sobre Bertrán, tercer sembrado del certamen, quien por su posición en el ranking avanzó directamente a los octavos de final.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño, de 17 años y comprometido con los Bulldogs de la Universidad de Georgia, enfrentará en semifinales al colombiano Juan Sebastián Gómez, segundo clasificado del torneo. Gómez, de 34 años, fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur 2010.

Álvarez mostró solidez ante Bertrán al conectar el 72 por ciento de sus primeros servicios, ganar el 67 por ciento de los puntos disputados con su segundo saque y convertir cinco de siete oportunidades de rompimiento.

Esta fue la segunda victoria de Álvarez en el torneo.

El campeón de sencillos de San Salvador 2023, el dominicano Nick Hardt, primer clasificado del torneo, continúa con vida en Santo Domingo 2026 por la parte opuesta del cuadro de Álvarez.

Puerto Rico no conquistó medallas en el tenis de San Salvador 2023, luego de los oros logrados por Mónica Puig en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Por otro lado, el también puertorriqueño Marko Mesarovik quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 2-1 ante el colombiano Alejandro Arcila.

Los parciales fueron 6-2, 6-7 (9-7) y 2-6.