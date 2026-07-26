Jezreel de Jesús encontró su mejor versión en el momento perfecto para los Leones

La temporada 2026 de Jezreel de Jesús se cocinó a fuego lento.

Vestirse con la camiseta de la Selección Nacional fue el ingrediente que terminó de potenciar al principal referente ofensivo de los Leones de Ponce para llegar en su mejor momento a la etapa decisiva del torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El veterano armador promedió 32.8 puntos en los últimos cinco partidos de la fase regular, actuación que ayudó a los subcampeones a asegurar el cuarto puesto de la Conferencia B con marca de 15-19.

Durante la pausa previa al inicio de la postemporada, De Jesús recibió el llamado del seleccionado en un momento de máxima urgencia, de cara a la tercera ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2027.

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Sin el base campeón de la NBA José Alvarado y obligada a ganar para mantenerse con vida, Puerto Rico encontró un héroe inesperado en De Jesús, quien respondió con 22 puntos en la victoria sobre Bahamas que aseguró el boleto a la segunda ronda de las ventanas clasificatorias.

A su regreso a los melenudos, el armador mantuvo el ritmo ofensivo. Anotó 36 y 31 puntos en los dos primeros partidos de la semifinal de la Conferencia B frente a los Atléticos de San Germán.

Ponce terminó eliminando al equipo del Monstruo Anaranjado en cinco juegos para clasificarse entre los mejores cuatro equipos del torneo por tercera temporada consecutiva.

“Estoy bien contento. Sabíamos de lo que éramos capaces. Comenzamos la temporada no muy bien. Ahora, estamos haciendo click”, dijo De Jesús a El Nuevo Día.

“Contento por estar haciendo lo que debemos hacer en los playoffs”, añadió De Jesús, cuyo conjunto abrió la final de la Conferencia B con un revés 93-70 ante los Santeros de Aguada en la jornada del sábado.

De Jesús fue limitado a cinco puntos en el revés.

La serie continuará este lunes en Ponce.

De Jesús no estaba originalmente en la preselección de 24 jugadores camino a la tercera ventana. Además de Alvarado, los armadores oficialmente convocados eran André Curbelo, Tremont Waters, Jordan Howard, Zakai Zeigler y Gary Browne.

Waters anunció su retiro luego de la convocatoria, Curbelo estaba lesionado, Howard atravesaba por un asunto personal y Zeigler estuvo en la liga de verano de la NBA.

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Jezreel de Jesús durante el juego ante Bahamas en la tercera ventana. (FIBA)

El seleccionado a cargo del dirigente Carlos González decidió irse con Alvarado y De Jesús. Alvarado, sin embargo, se bajó del avión debido a su proceso contractual con los Knicks.

“La realidad es que Carlos (Arroyo, gerente general) me llamó y acepté el reto. Siempre es un orgullo representar a Puerto Rico. Gracias a Dios lo hicimos bien. Me llamen o no para la Selección, siempre voy a estar listo en la cancha a hacer mi trabajo. Contento que pude hacer mi trabajo en la Selección. Ahí no se trata de Ponce, sino del país completo”, compartió De Jesús.

En la derrota contra Canadá, De Jesús tuvo seis puntos en 26 minutos. Puerto Rico cayó a marca de 1-4 y una derrota en Nassau, capital bahameña, dejaba fuera de la contienda a la escuadra nacional.

De Jesús entonces respondió con honores.

“La realidad no sé si era el plan, pero me dijeron que comenzara agresivo, que hiciera mi juego. Lo hablaron conmigo antes y eso fue lo que hice”, apuntó.

Puerto Rico vuelve a la acción a finales de agosto en Argentina y Uruguay. De Jesús dejó las puertas abiertas para volver si necesitan de su servicios.

“Siempre es un sí de mi parte”, recalcó.

De 35 años, De Jesús fue el mejor anotador nativo del torneo 2026, promediando 20.0 puntos por cotejo. Frente a San Germán, finalizó con media de 20.8 unidades.

Ahora, De Jesús espera llevar a Ponce a otra final del torneo.