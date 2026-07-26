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Gobernadora felicita a Carlos Beltrán por su exaltación al Salón de la Fama

El extoletero puertorriqueño fue homenajeado durante la ceremonia anual de Cooperstown

26 de julio de 2026 - 2:12 PM

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El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González expresó hoy, domingo, su felicitación para el expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán por su exaltación al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

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Beltrán es uno de los homenajeados durante la ceremonia anual en Cooperstown, Nueva York, donde presentan las placas que quedarán para siempre en el recinto de los inmortales de las Mayores.

“Su disciplina, entrega y liderazgo lo convierten en un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, y en un digno representante de lo mejor de nuestra isla”, expresó González, en las redes sociales.

“¡Felicidades, Beltrán, por este merecido honor y por seguir engrandeciendo el nombre de Puerto Rico ante el mundo!“, agregó.

La gobernadora destacó los logros de Beltran en su carrera durante 20 temporadas en las Grandes Ligas.

“... acumuló 2,725 hits, 435 home runs, 1,587 carreras anotadas, 312 bases robadas y 9 invitaciones al Juego de Estrellas, dejando un legado de excelencia que llena de orgullo a todo Puerto Rico”, sostuvo.

Beltrán como pelotero que debutó en Grandes Ligas al final del siglo pasado, en 1998, con su reconocimiento cierra también un ciclo en lo que respecta a la historia de los puertorriqueños en las Mayores, pues aunque al final de la década de 1990, coincidió con la cepa más brillante que ha tenido el béisbol boricua.

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