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Conocer a Carlos Beltrán lo hizo llorar; verlo inmortal será el premio mayor

Andrés “Papo” Justicia, de 77 años, y su hija fueron ganadores del concurso “El Nuevo Día y Walmart te llevan a Cooperstown”

26 de julio de 2026 - 9:00 AM

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Andrés Justicia y su hija Sara conocieron a Carlos Beltrán gracias al concurso de El Nuevo Día y Walmart. (Ramon "Tonito" Zayas)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Cooperstown, Nueva York - Andrés “Papo” Justicia nunca se pierde un juego de la Liga Marista de sóftbol en que participa todavía a sus 77 años de edad, en la Urbanización San Francisco, pero por ningún motivo se lamentará hoy domingo al ausentarse.

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Como un niño pequeño anda por este histórico y pintoresco pueblo beisbolero desde el inicio del fin de semana, para estar presente hoy en la exaltación al Salón de la Fama del puertorriqueño Carlos Beltrán, un obsequio que le llegó de sorpresa.

Su hija Sara Justicia, quien lo acompaña en este viaje, resultó ganadora del concurso “El Nuevo Día y Walmart te llevan a Cooperstown”, una iniciativa de este medio en colaboración con la firma comercial para dar la oportunidad a que lectores participaran con la opción de ser testigos de la cita y conocer en persona al nuevo miembro boricua del recinto de inmortales.

“El concurso se lanzó el 10 de julio y el ganador se anunció el 15. Tuvo una corta duración en comparación con otros sorteos. Tuvimos 1,600 participantes y a diferencia de otros concursos exclusivos para suscriptores, este se hizo abierto para todos los lectores, para dar oportunidad a que todos pudieran participar”, explicó Carmelo Rodríguez, Especialista Senior de Mercadeo de GFR Media, quien resaltó que de todos modos fue una suscriptora quien terminó ganando el concurso, y destacando la historia detrás de su participación.

El exjardinero Andruw Jones, junto a su familia, es parte de la Clase 2026. El segunda base Jeff Kent también será exaltado junto a Beltrán y Jones. Joe Torre, legendario dirigente de los Yankees de Nueva York.
1 / 24 | Las leyendas en la parada de Carlos Beltrán y la Clase 2026 del Salón de la Fama. El exjardinero Andruw Jones, junto a su familia, es parte de la Clase 2026. - Ramon "Tonito" Zayas

Es que siendo muy niña, alrededor de 25 años atrás según contó su padre, vino con él a Cooperstown pero solo para visitar el museo.

Y al enterarse por la promoción de El Nuevo Día que había oportunidad de participar, sintió que era una gran manera de agradar a su papá si resultaba ganadora.

“¿Por qué participé? Yo no sé nada de pelota, lo que puedo decir es que en cada viaje que yo hacía cuando pequeña, íbamos a ver a los Yankees, a los Mets, a todos los sitios donde hubiera un equipo. Desde que tengo uso de razón mi papá va todos los domingos a la Liga Marista que practica sóftbol en San Francisco”, agregó Sara, mientras su padre intervenía en la conversación para aclarar que “el único socio fundador puertorriqueño soy yo”.

Así que Sara pensó que sería el regalo perfecto si ganaba el concurso para obsequiarle a su papá una sorpresa que sería inolvidable.

Carlos Beltrán junto a su familia durante la Parada de Leyendas en Cooperstwn para celebrar la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol.Carlos Beltrán junto a su familia durante la Parada de Leyendas en Cooperstwn para celebrar la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol.Joe Torre, legendario dirigente de los Yankees de Nueva York.
1 / 34 | FOTOS: Carlos Beltrán y otras leyendas dicen presente en la parada de la Clase 2026 del Salón de la Fama. Carlos Beltrán junto a su familia durante la Parada de Leyendas en Cooperstwn para celebrar la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol. - Ramon "Tonito" Zayas

Ya salió ganando pues aparte del viaje para presenciar la exaltación, el sábado en la noche tuvo oportunidad de conocer en persona a Beltrán, retratarse junto a él y recibir su autógrafo, aparte de conversar por breves minutos durante un evento que los Mets de Nueva York le dedicaron al boricua, con la presencia de varias figuras del pasado de dicha franquicia, y la participación de otras destacadas estrellas miembros del Salón de la Fama.

Papo Justicia era todo emoción el sábado en la noche. Así como lloró cuando su hija le dio la noticia vía telefónica el día que ganó el concurso, volvió a llorar el sábado al conocer a Beltrán, y luego en otro aparte a su esposa Jessica.

Y hoy estará en primera fila en la ceremonia del Salón de la Fama, viviendo el momento sin echar de menos su liga de sóftbol.

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Carlos BeltránCooperstownSalón de la Fama del béisbolWalmart
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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