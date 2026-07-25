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“Siempre fue dedicado”: Wilfredo Beltrán, el hermano que vio nacer la leyenda de Carlos Beltrán

25 de julio de 2026 - 12:53 PM

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Wilfredo "Nino" Beltrán también fue pelotero en el Béisbol Doble A. (Ramon "Tonito" Zayas)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Cooperstown, Nueva York - Wilfredo “Nino” Beltrán ha vivido por las últimas tres o cuatro décadas en la piel y los ‘spikes’ de su hermano menor, los éxitos y logros que él soñaba para sí cuando aspiraba, como todo niño y joven, llegar algún día al béisbol de Grandes Ligas.

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Cinco años mayor que el nuevo inmortal del Salón de la Fama cuya exaltación será este domingo aquí en Cooperstown, Nino vio a su hermanito desde que dio los primeros pasos en la pelota en los barrios Cantito, Boquillas y Tierras Nuevas en su natal Manatí.

Por eso, desde que llegó a mediados de semana al pintoresco pueblito para ser testigo de la cita de Carlos con la historia este domingo, ha vivido la emoción de ver a su hermano codearse con las estrellas en anticipo a su exaltación.

Incluso, al inicio fue Carlos quien seguía a Wilfredo como todo niño que quiere imitar los pasos del ‘brother’.

Jugué béisbol también en un tiempo. Me lo llevaba para el parque, se iba conmigo. Incluso cuando comencé a jugar Béisbol Doble A iba a los juegos conmigo, y era mi fanático”, dijo Wilfredo a El Nuevo Día.

"He estado en todos los momentos especiales": Wilfredo Beltrán de su hermano Carlos

"He estado en todos los momentos especiales": Wilfredo Beltrán de su hermano Carlos

El hermano mayor del próximo puertorriqueño a ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol se encuentra en Cooperstown con su familia.

Wilfredo compartió con este medio sentado en el balcón de una residencia de alquiler donde la familia Beltrán Valdés, incluyendo a los padres y hermanos del exjugador manatieño se están hospedando, a unos 15 minutos caminando de la zona del Salón de la Fama y el Museo Nacional del Béisbol, donde hay una gran espacio dedicado al otrora número 15 de los Mets de Nueva York, y que en total jugó 20 temporadas en las Mayores para otros seis equipos.

“Siempre fue dedicado al béisbol, el baloncesto y el voleibol. Jugaba todos los deportes, pero siempre se dedicó más al béisbol. Y mira donde estamos ahora mismo”.

Wilfredo “Nino“ Beltrán junto a sus hermanas Marie y Liz Marie y sus padres Wilfredo Beltrán y Carmen Valdés.
Wilfredo “Nino“ Beltrán junto a sus hermanas Marie y Liz Marie y sus padres Wilfredo Beltrán y Carmen Valdés. (Ramon "Tonito" Zayas)

Carlos Beltrán, junto al también exjardinero central Andruw Jones y el otrora segunda base Jeff Kent, forman parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama, y desde el viernes han estado inmersos en actividades alusivas a la ocasión.

La familia ha podio participar en algunas y este sábado esperaban visitar el Museo para ver la colección que hace honor a Carlos Iván, aparte de la galería de los inmortales donde irá su placa una vez se concrete el domingo la ceremonia de exaltación.

En fin, todo el entorno ha hecho que Nino y su familia experimenten emociones que van aumentando a medida que se acerca la gran hora del domingo, cuando la ceremonia iniciará a la 1:30 de la tarde.

Jimmy Morales, Félix Mercado, José Tosado y Gilberto Cardona llegaron hasta Cooperstown para la exaltación de Carlos Beltrán.Los puertorriqueños visten camisetas de Beltrán de los Mets de Nueva York.Logo Walmart - El Nuevo Día Educador
1 / 12 | La fiesta de Cooperstown tiene sabor boricua. Jimmy Morales, Félix Mercado, José Tosado y Gilberto Cardona llegaron hasta Cooperstown para la exaltación de Carlos Beltrán. - Ramon "Tonito" Zayas

Entiendo que sí, siempre mi hermano estuvo conmigo en todo”, respondió a la pregunta si siente que en algún modo sirvió de inspiración a Carlos por el hecho de ser su hermano mayor y porque jugó por 12 temporadas en la Liga de Béisbol Superior Doble A con los Atenienses de Manatí.

“Iba conmigo al parque y yo también le tiraba bolas, le pasaba bolas. Hacíamos cositas. Siempre estuvo pendiente a mí también. Le gustaba ir a verme jugar. Empecé en Manatí como ‘short stop’. La gente decía que yo era un buen prospecto, pero luego tuve una lesión de rodilla y fui jugando ‘right field’ y terminé jugando primera base. Hasta dirigí el equipo de Manatí en un momento dado”.

Wilfredo, quien heredó el nombre de su padre, recuerda que aunque su sueño fue también llegar al profesionalismo, las lesiones se lo impidieron.

“Las lesiones me mataron. Siempre esa es la meta de todo pelotero, llegar al ‘Circo Grande’, que es lo mejor que hay”.

Empero, atesora el hecho de haber podido vivir los momentos más importantes en la carrera de su hermano desde que debutó en las Grandes Ligas en 1998 con los Royals de Kansas City, e incluso cuando viéndolo jugar en Triple A en Wichita, recibió la noticia de que sería ascendido.

La fiebre del béisbol: El Nuevo Día desde Cooperstown

La fiebre del béisbol: El Nuevo Día desde Cooperstown

Las calles de este pueblo cobran vida con la llegada de miles de fanáticos que se preparan para celebrar la exaltación de Carlos Beltrán y otras figuras al Salón de la Fama del Béisbol.

He estado en todos los momentos especiales. Estuve cuando dio el primer hit, que eso fue algo grande. Fui a verlo a jugar en Wichita en Triple A con mi papá y mi mamá. Ese día cuando se acabó el juego, él salió un momento y me dijo, ‘Nino, dame un break que están esperando una llamada porque parece que van a subir a alguien’ (a Grandes Ligas). Pero en realidad él no sabía quién era. Y de momento se escucha una ovación bien grande dentro del ‘clubhouse’ que la escuchamos afuera, y él salió y nos dijo, ‘me subieron a mí y a Carlos Febles’”, recuerda Wilfredo con emoción.

La misma que estaba sintiendo este sábado a poco más de 24 horas de que su hermano quede oficialmente inmortalizado como leyenda del béisbol en Cooperstown.

“Esto es algo emocionante, algo único. Esto es para los inmortales de verdad. Lo que está pasando con la familia de nosotros es algo bonito y bien especial. Es algo bien grande. Ahora mismo he recibido muchas llamadas de gente que son de mi barrio que ya está por ahí o va a llegar para ver ese momento. Para nosotros como familia esto es bien grande”.

Parte de la exhibición de Carlos Beltrán en el museo en Cooperstown.Afiches y varios artículos del manatieño en el museo.Logo Walmart - El Nuevo Día Educador
1 / 21 | En imágenes: el museo de Cooperstown suma a Carlos Beltrán al legado de Roberto Clemente. Parte de la exhibición de Carlos Beltrán en el museo en Cooperstown. - Ramon "Tonito" Zayas
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Carlos BeltránCooperstownSalón de la Fama del béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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