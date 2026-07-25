Jassel Pérez, la chispa que necesitaba el ataque ofensivo de los Vaqueros

El ADN de los Vaqueros de Bayamón es la defensa.

No es casualidad que los vigentes campeones finalizaron primeros en el renglón de menos puntos permitidos por juego en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con una agresiva defensa en un equipo veterano, la escuadra pasó la temporada buscando una pieza que ayudara en la ofensiva, luego de no repetir a dos figuras relevantes en los importados Danilo Gallinari y Chris Duarte.

La respuesta llegó en la recta final de la fase regular con la contratación del escolta dominicano Jassel Pérez.

Pérez anotó el viernes un triple grande con 1:03 por jugar para que los Vaqueros vinieran de atrás para superar 78-74 a los Criollos de Caguas en el inicio de la final de la Conferencia A en el Coliseo Rubén Rodríguez.

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El canasto del quisqueyano le dio la ventaja 75-74 a los locales, quienes cerraron el encuentro con un avance de 11-0.

Pérez cerró la noche con 16 puntos, 11 rebotes y seis asistencias en 28 minutos.

El segundo choque será el domingo en Caguas.

Anterior a ese partido, Pérez también aportó 30 puntos, 18 de ellos en un desempeño espectacular en el segundo parcial durante la victoria del quinto juego de la semifinal de la Conferencia A, que eliminó a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

En la serie de cinco juegos, Pérez promedió 19.4 puntos.

Hasta la fecha, se puede decir que está llenando muy bien las zapatillas dejadas por Duarte.

“Tiene mucho talento. Es único”, declaró el dirigente Christian Dalmau.

“Es atlético, puede anotar y defiende. Tiene solo 24 años. Es joven. No tiene a la experiencia como otros jugadores, pero es bien talentoso”, indicó Dalmau antes del inicio de la serie ante Caguas.

El “Rey del Pop”, apodo que ganó por imitar los pasos de baile de Michael Jackson sobre el tabloncillo, promedió 21.4 puntos en sus primeros nueve partidos desde su debut con los Vaqueros en el BSN.

Bayamón cerró el torneo jugando para 6-3 con él en cancha.

La energía que presenta Pérez parece contagiar al veterano y capitán de los Vaqueros, Javier Mojica, activo a los 41 años.

“Verlo me da gasolina. Puede fallar 10 tiros, o meter cinco corridos, y va a seguir jugando igual. Es algo que nos motiva como equipo”, resaltó Mojica.

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Antes de debutar en el BSN, Pérez jugó en la liga ACB de España con el club de Granada. Fue campeón en la liga de su país natal. También, vio acción en la G-League con los Capitanes de Ciudad de México. Forma parte, además, del programa nacional dominicano.

Para estar por primera vez en el BSN, su impacto ha sido inmediato.

“Realmente, me crie en Dominicana. La liga es similar. Lo único que puede ser diferente son los refuerzos, que son de la NBA. Es un torneo con mucha publicidad. Amo correr, como se dice aquí, la guerrilla. Me sé adaptar a cualquier sistema. Mi talento va a salir solo y estoy dando lo mejor de mí aquí”, expresó Pérez.

Pérez había jugando anteriormente en suelo boricua en un amistoso en el Coliseo Roberto Clemente contra Puerto Rico como preparación para el torneo Americup 2025 en Nicaragua.

“Equipos me contrataron solo por ese partido. Ahí vi cómo se manejaba el sistema aquí y creo que me pude adaptar lo más pronto posible (con Bayamón)”, dijo Pérez.

Pérez también aprende de los veteranos como Mojica y Renaldo Balkman.