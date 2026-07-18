La ofensiva de los Gigantes se hizo pequeña ante la defensa de los Vaqueros

Los Gigantes dieron el primer golpe en la revancha ante los Vaqueros de Bayamón al imponerse en el partido inaugural de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), arrebatándoles la ventaja de cancha en su propio “rancho vaquero”.

La victoria hacía pensar que la serie sería larga.

Esta vez, el equipo contaba con Tremont Waters desde el inicio de la postemporada, el importado Jaylen Nowell —uno de los máximos anotadores de la temporada regular— y una dupla de piernas frescas integrada por Daniel Rivera, Novato del Año, y Chad Baker-Mazara para enfrentar a un campeón con un núcleo veterano.

Sin embargo, cuatro partidos después la historia volvió a repetirse. Los Gigantes fueron eliminados en cinco juegos, luego de haber sido barridos en cuatro encuentros por Bayamón en la semifinal de conferencia del año pasado.

La férrea defensa de los Vaqueros neutralizó a una de las ofensivas más explosivas del torneo. Los Gigantes promediaron apenas 75 puntos por juego en la serie, muy por debajo de los 92.4 que registró durante la temporada regular.

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Nowell, integrante del Quinteto Ideal 2026, fue limitado a 13.4 puntos por partido, luego de haber promediado 22.4 en la fase regular.

Tampoco hubo producción suficiente de los importados Hunter Tyson y Scottie James, este último sustituido a mitad de la serie por DeAndre Williams. Entre ambos apenas aportaron 15.8 puntos por encuentro.

El dirigente Carlos González entiende que el desgaste físico pasó factura a sus importados luego del esfuerzo realizado para clasificar a la postemporada en la altamente competitiva Conferencia A.

“Sabíamos que teníamos el talento para lograrlo. Pero al final, es más que eso. Son muchas cosas adicionales que tienen que estar presente para poder ganar. No fuimos consistentes y no las tuvimos todas”, indicó González.

“Hay que darle crédito a la defensa de Bayamón. Nosotros defendimos bien, pero ellos hicieron un trabajo espectacular. A Jaylen le di muchos minutos en el principio de la temporada. Comenzamoscon 1-3. Desde ese entonces era playoffs para nosotros. Una conferencia que un equipo está encima del otro”, abundó González.

Carlos González dirigió su quinta temporada con los Gigantes. Quedó campeón con el equipo en 2023. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

“Había que darle minutos a los tipos. Una mala racha de tres juegos y ya estabas en el fondo. Lo gasté. Sé lo que hicimos y lo hablé con él. Pensé que se podía recuperar”, continuó González, quien no está a favor del actual formato de torneo.

Aunque los Gigantes contaron con George Conditt IV desde el inicio de la temporada, el pívot de la Selección Nacional tardó en recuperar su mejor nivel mientras lidiaba con una lesión en una pierna.

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Su mejor versión apareció precisamente frente a Bayamón, al promediar 14.8 puntos y 10.4 rebotes durante la serie.

“Fue una montaña rusa este año, incluyéndome. Feliz porque pude darle todo al equipo al final, pero tuve altas y bajas con mi lesión. Tuve un año duro pero, en general, tenemos que ser más consistentes. Apreciamos que competimos. Me sentí mal por darle mi mejor juego ahora y no todo el año. Pero, estoy en paz con todos”, apuntó Conditt IV, quien evalúa ofertas para volver al exterior.

Dijo que España, Turquía, Alemania y Lituania son opciones. Está disponible para la próxima ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, dependiendo el contrato que logre en el extranjero.

En cuanto a González, tiene contrato para volver por un sexto año con los Gigantes, campeones en 2023. En los próximos meses, conversará con la gerencia para evaluar los pasos a seguir de la escuadra.

Sin victorias de playoffs en Canóvanas

Los Gigantes, además, completaron su segundo año en Canóvanas. El éxito de postemporada no se ha traducido fuera del Coliseo Guillermo Angulo. Tienen marca de 0-4 en playoffs jugando en Canóvanas.

“A pesar de que no jugamos un baloncesto bonito, es un equipo de mucho talento. El cuadro regular es un grupo con gran capacidad de anotar. Al no estar disponible esa ecuación ahora, se nos acortó el juego. Llegó Chad pero fue un escenario difícil sin haber jugado en la liga”, señaló González.