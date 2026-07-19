Ponce doma al Monstruo Anaranjado para avanzar a la final de la Conferencia B del BSN

Jalen Crutcher anotó 29 puntos y los Leones de Ponce eliminaron el sábado a los Atléticos de San Germán, líderes de la Conferencia B, para adelantar a la final de la sección por segundo año consecutivo.

En el quinto juego de la serie en el Arquelio Torres Ramírez, el conjunto de la Ciudad Señorial sacó de los playoffs, 100-86, al Monstruo Anaranjado, con una cuarta victoria consecutiva.

Los locales llegaron al partido de vida o muerte con dos importados.

Devon Daniels fue suspendido por un partido después de darle un codazo a Jezreel de Jesús, armador titular de los Leones, finalizado el cuarto juego, 98-92, a favor de los locales en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Ponce, subcampeón 2025 del BSN, se impuso en la serie, 4-1, y ahora espera por el ganador entre los Santeros de Aguada y los Capitanes de Arecibo. La escuadra de “pico y pala” está arriba, 3-2, con el sexto juego a celebrarse el domingo en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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Los Leones clasificaron a la postemporada en el cuarto lugar de la Conferencia B, jugando para 15-19. San Germán, en cambio, retornó a la postemporada por primera vez en dos años en el tope de la llave (21-13).

Recibieron un duro golpe al no contar en la serie con el centro importado Montrezl Harrell, suspendido por un tecnicismo en una prueba dopaje realizada en Australia.

Por los Leones, Thomas Robinson atinó 17 puntos. Johned Walker tuvo 13 y Christian Negrón 12. Brady Manek y Tjader Fernández colaron 11 cada uno.