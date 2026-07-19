¡Las boricuas siguen reinando en el Centrobasket! Puerto Rico conquista su quinto título al hilo

Zaida González y Jacqueline Benítez se combinaron el sábado para 40 puntos y Puerto Rico conquistó su quinto campeonato al hilo en el Centrobasket celebrado en Nicaragua.

Las puertorriqueñas doblegaron 82-68 a México en el último partido del certamen para cerrar la competencia de manera invicta.

González y Benítez anotaron 20 puntos, cada una. Pamela Rosado aportó 14 tantos con siete rebotes y cinco asistencias, e Imani McGee registró un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes en la victoria.