¡Las boricuas siguen reinando en el Centrobasket! Puerto Rico conquista su quinto título al hilo
La escuadra boricua superó a México en el juego final del certamen regional
19 de julio de 2026 - 11:47 PM
19 de julio de 2026 - 11:47 PM
Zaida González y Jacqueline Benítez se combinaron el sábado para 40 puntos y Puerto Rico conquistó su quinto campeonato al hilo en el Centrobasket celebrado en Nicaragua.
Las puertorriqueñas doblegaron 82-68 a México en el último partido del certamen para cerrar la competencia de manera invicta.
González y Benítez anotaron 20 puntos, cada una. Pamela Rosado aportó 14 tantos con siete rebotes y cinco asistencias, e Imani McGee registró un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes en la victoria.
La escuadra naciona, bajo la tutela de Jerry Batista, tomó ventaja definitiva en el segundo parcial al dominarlo 26-11 y así marcharse al camerino en el medio tiempo con ventaja de 40-30.
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