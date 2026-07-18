Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de julio de 2026
81°Despejado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico va por su quinto oro consecutivo en el Centrobasket

Las puertorriqueñas vencieron a República Dominicana en las semifinales y enfrentarán a México en la final

18 de julio de 2026 - 11:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las boricuas celebran la victoria ante República Dominicana. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico remontó en el último parcial con un dominante 24-11 para derrotar el viernes, 90-80, a República Dominicana y avanzar a la final del Centrobasket femenino, donde buscará conquistar su quinto título consecutivo.

RELACIONADAS

El quinteto boricua enfrentará este sábado a México en el duelo por la medalla de oro, con la oportunidad de extender la dinastía que mantiene en el torneo regional.

Imani McGee encabezó la ofensiva de Puerto Rico con un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes. Zaida González añadió 18 unidades, mientras Jacqueline Benítez aportó 16 tantos. Pamela Rosadio registró un doble-doble con 15 tantos y 11 asistencias.

En la otra semifinal, México venció 65-62 a Islas Vírgenes.

El evento se celebra en Nicaragua.

Tags
CentrobasketEquipo Nacional de Baloncesto femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: