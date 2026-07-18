Puerto Rico va por su quinto oro consecutivo en el Centrobasket
Las puertorriqueñas vencieron a República Dominicana en las semifinales y enfrentarán a México en la final
18 de julio de 2026 - 11:37 PM
18 de julio de 2026 - 11:37 PM
Puerto Rico remontó en el último parcial con un dominante 24-11 para derrotar el viernes, 90-80, a República Dominicana y avanzar a la final del Centrobasket femenino, donde buscará conquistar su quinto título consecutivo.
El quinteto boricua enfrentará este sábado a México en el duelo por la medalla de oro, con la oportunidad de extender la dinastía que mantiene en el torneo regional.
Imani McGee encabezó la ofensiva de Puerto Rico con un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes. Zaida González añadió 18 unidades, mientras Jacqueline Benítez aportó 16 tantos. Pamela Rosadio registró un doble-doble con 15 tantos y 11 asistencias.
En la otra semifinal, México venció 65-62 a Islas Vírgenes.
El evento se celebra en Nicaragua.
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