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El boricua Justin Lebrón firma con los Reds de Cincinnati por un bono de $5 millones

El campocorto fue escogido en el sorteo de novatos de Grandes Ligas en el turno 18 de la primera ronda

17 de julio de 2026 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Lebrón, nieto de puertorriqueños (izquierda), jugó con la Universidad de Alabama en la Serie Mundial Universitaria. (@AlabamaBSB)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con un aumento de $304,500 por encima del bono proyectado para el turno en que fue escogido, el campocorto de ascendencia puertorriqueña Justin Lebrón firmó el jueves su contrato con los Reds de Cincinnati que lo convierte en pelotero profesional.

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Lebrón, egresado de la Universidad de Alabama y escogido como primera selección de Cincinnati en el sorteo de novatos del pasado fin de semana, en la primera ronda, turno 18, recibirá un bono de $5 millones según MLB.com.

La cantidad acordada supera el valor que tenía proyectado su turno, que era de $4,695,500.

Lebrón, de 21 años, jugó tres temporadas en la División I de la NCAA con Alabama y en 2026 bateó .277 con 16 cuadrangulares, 48 carreras empujadas y 42 bases robadas en 59 juegos para ayudar a su institución a llegar a la Serie Mundial Universitaria.

Su promedio general de bateo de los tres años fue .309 con 46 vuelacercas, 157 impulsadas y 168 anotadas, con 66 robadas.

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Boricuas en las menoresSorteo de Novatos
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