El boricua Justin Lebrón firma con los Reds de Cincinnati por un bono de $5 millones

Con un aumento de $304,500 por encima del bono proyectado para el turno en que fue escogido, el campocorto de ascendencia puertorriqueña Justin Lebrón firmó el jueves su contrato con los Reds de Cincinnati que lo convierte en pelotero profesional.

Lebrón, egresado de la Universidad de Alabama y escogido como primera selección de Cincinnati en el sorteo de novatos del pasado fin de semana, en la primera ronda, turno 18, recibirá un bono de $5 millones según MLB.com.

La cantidad acordada supera el valor que tenía proyectado su turno, que era de $4,695,500.

Lebrón, de 21 años, jugó tres temporadas en la División I de la NCAA con Alabama y en 2026 bateó .277 con 16 cuadrangulares, 48 carreras empujadas y 42 bases robadas en 59 juegos para ayudar a su institución a llegar a la Serie Mundial Universitaria.