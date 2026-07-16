Pablo Figueroa es el primer boricua fuera del sorteo de MLB en firmar como profesional

Pablo Figueroa, un lanzador derecho que formaba parte de la cantera de talento de origen puertorriqueño disponible para el sorteo de novatos el pasado fin de semana, firmó como agente libre no seleccionado en el ‘draft’, con la organización de los Guardians de Cleveland.

Figueroa es oriundo de Río Grande y emigró hace años a Florida junto a su familia.

Figueroa, de 19 años de edad y 6’2” de estatura, es un derecho egresado de la Central Pointe Christian Academy en Florida.

El boricua ha alcanzado las 95 millas por hora con su recta, aparte de que su repertorio incluye cuatro tipos de lanzamientos, con buenos pitcheos rompientes.

De momento no se han oficializado firmas de otros prospectos puertorriqueños que sonaban para ser reclamados en el sorteo pero que no fueron escogidos, como son los casos del campocorto de escuela superior en la isla, Javeth Carrión, y del receptor colegial Leamsi Montañez, de Miami Dade.

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Todos esos que no fueron seleccionados por ningún club, se convierten automáticamente en agentes libres que pueden firmar fuera del sorteo, como ya lo hizo Figueroa.

Por otro lado, aún falta por confirmarse la firma y la bonificación que recibirán los que sí resultaron escogidos, incluyendo el primer boricua en ser reclamado el sábado, el campocorto Justin LeBrón.

Lebrón es un campocorto egresado de la Universidad de Alabama, escogido en el turno 18 de la primera ronda por los Reds de Cincinnati.

Ese turno tenía un valor asignado previo al draft, de $4.6 millones, pero todavía no hay reportes de que ni él ni los otros seleccionados por Cincinnati, hayan firmado su contrato para ir a liga menor.

Aiden Ruiz, seleccionado en la segunda ronda, turno general 44 por los Pirates de Pittsburgh, tampoco ha firmado. El turno suyo tenía un valor asignado de $2.28 millones.

Igual sucede con otros jugadores que fueron escogidos el segundo día del draft, el pasado domingo.