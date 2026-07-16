El “Final Four” del Béisbol Doble A entra en un momento decisivo con tres partidos este fin de semana

Las dos series del “Final Four 2026″ de la Liga de Béisbol Superior Doble A se reanudarán este viernes a las 8:00 p.m. con partidos en los estadios Carlos Bonet de Comerío y Néstor Morales de Humacao.

Ambas semifinales llegan empatadas a una victoria, por lo que el ganador de la jornada del viernes quedará a mitad de camino de asegurar su clasificación a la serie final, pactada a un máximo de siete desafíos.

En Comerío, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Pescadores del Plata en un nuevo enfrentamiento entre los estelares Rubén Ramírez y Héctor Hernández, quienes también protagonizaron el primer encuentro de la serie, ganado ampliamente por Comerío con marcador 10-2.

Hernández llega con marca global de 10-1 este año y un impecable 7-0 en la postemporada, acompañado de una efectividad de 2.21 en 57 entradas lanzadas.

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Hasta el momento, esta serie ha sido dominada por los equipos locales, con una victoria para cada uno.

Mientras, en Humacao, los Gigantes de Carolina enfrentarán a los Azucareros de Yabucoa en una serie dominada por los visitantes.

Los Gigantes realizaron un ajuste en su rotación y enviarán a la lomita al derecho Héctor Quiñones, quien se acreditó la victoria en relevo durante el primer juego de la serie.

Quiñones presenta marca de 6-1 y una efectividad de 1.57 en la postemporada.

Su rival será el derecho Cristian González, quien tiene récord de 3-1, con efectividad de 2.14 en 42 entradas trabajadas durante la postemporada. El lanzador de Yabucoa abrió el primer juego de la serie, sin decisión.

La acción continuará el sábado, con Comerío visitando a Juncos a las 8:00 p.m. y Yabucoa en Carolina a las 7:30 p.m.