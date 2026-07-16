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¿Cuál es la historia de la curiosa foto de Messi bañando a Lamine Yamal?

La joven estrella de la selección española cumplirá su sueño de enfrentarse al astro argentino, pero ya sus caminos se habían cruzado en 2007

16 de julio de 2026 - 9:39 AM

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La foto en cuestión fue tomada en 2007. (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lamine Yamal, la estrella de España, cumplirá su sueño de enfrentarse a Lionel Messi, su ídolo, en la final de la Copa del Mundo 2026, casi 19 años después de la icónica foto en la que “La Pulga” bañaba al joven jugador español cuando era bebé.

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“Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, expresó Lamine Yamal, durante una entrevista con DAZN cuando le enseñaron la foto en la que Leo Messi, con el pelo largo, lavaba a un bebé, en una foto para un calendario solidario del club Barcelona en 2007.

Todo empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió en 2024 Instagram, en la que podría verse a un sonriente bebé disfrutando de un baño de espuma en un pequeño barreño junto con la madre de éste, su esposa Sheila Ebana, y un joven Leo Messi.

Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina.Lautaro Martínez anota el segundo gol de Argentina ante Inglaterra.Presos de Rikers Island festejan uno de los goles del partido de Argentina e Inglaterra.
1 / 12 | En imágenes: así vivió Argentina su inolvidable remontada contra Inglaterra. Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina. - Rebecca Blackwell

Ha sido un guiño del azar o el destino, un toque de casualidad o de la suerte que ha llevado a hacer coincidir en una imagen al gran genio del fútbol, con uno que promete serlo; uno con la intención de poner el broche final a su carrera en las Copas del Mundo y el otro en busca de su primera estrella.

“No hay dinero que pague una foto como esa”, comentaba a EFE Joan Monfort, el autor de una foto. “Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero”.

¿Cuál es la historia de la fotografía?

“Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF”, recordó Joan Monfort.

La participación de Lamine surgió de un sorteo que se hizo en el popular barrio de Rocafonda (Mataró) buscando bebés para las fotos.

“La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta”, insistió.

Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. Lionel Messi festeja el gol del empate ante Egipto.Los jugadores de Argentina celebran levantando a Lionel Messi.
1 / 13 | En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto. Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. - Mike Stewart

El fotógrafo recuerda cómo ideó la foto, que no era de estudio. El fondo granate, las luces para iluminar el espacio, quería acotar la escena para tenerlo todo más o menos controlado.

“Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, ocho meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada”, añade.

¿Cuántos años tienen los astros del Mundial 2026?

Lionel Andrés Messi ha cumplido durante este Mundial 39 años de edad (24 de junio), mientras que Lamine Yamal el 13 de julio festejó sus 19 años, el número que lleva en la camiseta y con el que debutó Messi en el FC Barcelona, donde actualmente Lamine es la estrella emergente.

El domingo, ambos serán rivales en busca del título mundial.

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Lionel MessiBarcelona FCCopa Mundial
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