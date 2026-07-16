Vaqueros vuelven a ganar en Canóvanas y ponen en jaque la temporada de los Gigantes

Jassel Pérez anotó nueve de sus 17 puntos en la segunda mitad y los Vaqueros de Bayamón volvieron a ganar en el Coliseo Carlos Miguel Mangual para colocar a los Gigantes al borde de la eliminación, imponiéndose, 72-68, en el cuarto juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros, que perdieron el duelo inicial en el Coliseo Rubén Rodríguez, suman tres victorias corridas, dos en la carretera, para colocar en peligro la temporada en “El Calentón”.

Los campeones defensores pueden adelantar a la final de conferencia el viernes en el “rancho vaquero”.

Gary Browne terminó con 12 unidades y 10 asistencias; y Javier Mojica también consiguió 13 por los Vaqueros.

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Por los Gigantes, los importados Jaylen Nowell y Hunter Tyson, más el nuevo recluta DeAndre Williams, se combinaron solo para 17 puntos.

George Conditt IV tuvo un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes. El Novato del Año Daniel Rivera coló 13 y Tremont Waters se vio limitado a 10 tantos tras verse en problemas de faltas.

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Carolina-Canóvanas terminó con un 35% en tiros de campo y apenas lideró en el partido por 24 segundos.

Browne tomó protagonismo en el primer parcial. El armador titular atinó siete puntos y asistió tres canastos, además de atrapar dos rebotes, para los visitantes ganar, 20-14, los primeros 10 minutos de acción.

El patrón de la serie continuó con ambos equipos exhibiendo limitada pólvora en la ofensiva. Entre los dos rivales anotaron 29 puntos en el segundo periodo para Bayamón ganar la primera mitad, 35-38. Los locales, por ejemplo, lanzaron para un pobre 26 por ciento.

En el tercer periodo, los Vaqueros vieron a Pérez y Renaldo Balkman relegados a la banca al golpearse fuertemente en diferentes jugadas.

Ante las bajas, ocho puntos corridos de Cintrón y Mojica mantuvieron la ventaja de los visitantes. Cuatro tantos corridos de Stephen Thompson Jr. cerraron el cuarto, 52-44, a favor de Bayamón.

Pérez, recuperado de su caída, abrió el último periodo con un triple, levantando a la fanaticada visitante en las gradas. Javier Esquerra siguió al dominicano con otro bombazo para “Los de la C” pedir un tiempo de emergencia al perder, 58-44.

Los locales reaccionaron con un avance de 8-0 pero Pérez reapareció con otro triple, unido con un donqueo de Damian Jones, para Bayamón mantener el control.

Williams, con dos puntos en todo el partido, apareció en los minutos finales con cinco tantos consecutivos. Una cesta con falta de Baker-Mazara después y los Gigantes retomaron vida, acercándose 66-61.

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Rebotes ofensivos de Bayamón en el último minuto sentenciaron a los Gigantes. Browne fue a la línea de los suspiros tras falta de Baker-mazara con 30 segundos en el reloj y encestó los dos, poniendo el pizarrón , 70-64.

Los aficionados vaqueros se quedaron con el graderío, celebrando minutos después de acabar el encuentro.

En Aguada, los Capitanes reaccionaron con triunfo, 100-93, a los Santeros para igualar, 2-2, la serie.