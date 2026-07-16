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Aleshia Ocasio guía a Puerto Rico a su segundo triunfo la Copa Mundial de Sóftbol

La lanzadora permitió solo dos carreras limpias en siete entradas y produjo dos anotaciones en la victoria 7-4 sobre Venezuela

16 de julio de 2026 - 8:04 PM

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Aleshia Ocasio lanzó las siete entradas para acreditarse la victoria. (Carlos Giusti/Staff)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico mantuvo este miércoles su paso ganador en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027 -que se celebra en Lima, Perú- al derrotar 7-4 a Venezuela para sumar su segunda victoria del torneo.

De las siete anotaciones de Puerto Rico, cuatro fueron sucias producto de cuatro errores de la defensa venezolana. En el primer partido vencieron a Perú, 4-0.

Eliana Enríquez abrió para la selección nacional con un sencillo al jardín derecho en la primera entrada. Avanzó a segunda con un toque de sacrificio de Nia Carter y llegó a tercera por un lanzamiento descontrolado. Luego anotó con un rodado de Aleshia Ocasio al campocorto, jugada que produjo el segundo out y le acreditó una carrera impulsada a Ocasio.

Puerto Rico añadió otra carrera en la segunda entrada cuando Alanah Rivera abrió con boleto, avanzó a tercera con un doble de Macey Cintrón y anotó gracias a un error de la inicialista en una roleta de Luna Taboas.

Venezuela descontó en la tercera entrada cuando Verónica Antequera recibió boleto y anotó desde primera con un doble de Jarimar Pulido entre los jardines izquierdo y central.

En la cuarta entrada, Rivera amplió la ventaja puertorriqueña con un cuadrangular solitario.

Sin embargo, Venezuela respondió en la parte baja del episodio cuando Diana Arcay se embasó por un error defensivo y, acto seguido, Irene Rabasco conectó un jonrón de dos carreras por el jardín central para igualar el marcador.

Puerto Rico recuperó la delantera en la quinta entrada gracias a un doble impulsor de Ocasio que remolcó a Carter. En la sexta, las puertorriqueñas fabricaron tres carreras para colocar el juego en caja de seguridad.

Venezuela añadió una anotación en la séptima entrada, pero el intento de reacción terminó cuando Pulido fue retirada para el tercer out.

Ocasio lanzó las siete entradas para acreditarse la victoria, al permitir siete imparables y cuatro carreras, dos de ellas limpias, con cuatro boletos y cuatro ponches.

La derrota fue para la abridora Loreley Francia, quien permitió siete carreras —tres de ellas limpias— y seis imparables en cinco entradas de labor. Michelle Floyd relevó durante las últimas dos entradas sin hits ni carreras.

La Selección jugará el jueves ante Filipinas (0-2) en la primera jornada del día a la 1:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Tags
Selección Nacional de Sóftbol femeninoSóftbol
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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