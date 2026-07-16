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Puerto Rico aplasta a El Salvador y avanza invicto a las semifinales del Centrobasket

La Selección Nacional dominó de principio a fin para imponerse 99-34 y mejorar su marca a 3-0

16 de julio de 2026 - 9:14 PM

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Imani McGee-Stafford aportó 12 puntos, 14 rebotes y tres asistencias. (FIBA)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Guiadas por un doble-doble de Imani McGee-Stafford, la Selección Nacional consiguió este miércoles su tercera victoria consecutiva en el Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup Femenino 2027 al aplastar 99-34 a El Salvador.

Con el triunfo, Puerto Rico aseguró su clasificación a las semifinales con marca perfecta de 3-0. Buscarán su pase a la final el viernes y la oportunidad de conseguir su quinta corona al hilo.

Los tres mejores equipos avanzarán al FIBA AmeriCup Femenino 2027.

McGee-Stafford terminó con 12 puntos, 14 rebotes y tres asistencias en 15:45 de acción. Por segundo partido consecutivo, Franchesca Torres fue la mejor anotadora de Puerto Rico con 13 unidades, seguida por Pamela Rosado con 12 y Abeliz Rodríguez Santiago con 10.

Fátima Avilés fue la mejor anotadora de El Salvador con siete tantos. También consiguió cinco rebotes.

Puerto Rico tomó el control del partido desde el saque inicial, estableció una amplia ventaja en el primer parcial y amplió la diferencia durante el resto del encuentro.

La ventaja final de 65 puntos fue la mayor diferencia del partido, que las boricuas dejaron prácticamente sentenciado mucho antes del final.

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Selección Nacional de Baloncesto femeninoEquipo Nacional de Baloncesto femeninoCentrobasketAmeriCupFederación de Baloncesto de Puerto Rico
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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