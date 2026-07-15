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¡Argentina, de vuelta a la final! Remonta ante Inglaterra en un dramático triunfo

La albiceleste enfrentará a España en busca de convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962

15 de julio de 2026 - 5:07 PM

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Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina.Lautaro Martínez anota el segundo gol de Argentina ante Inglaterra.Presos de Rikers Island festejan uno de los goles del partido de Argentina e Inglaterra.
1 / 12 | ¡Argentina, de vuelta a la final! Remonta ante Inglaterra en un dramático triunfo. Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina. - Rebecca Blackwell
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Atlanta - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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La magia de Lionel Messi tiene a Argentina de vuelta en otra final de la Copa del Mundo.

Otra vez con la soga en el cuello, el eterno Messi frotó la lámpara con un par de asistencias que acabaron en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para voltear el marcador en la agonía del encuentro y los campeones defensores vencieron el miércoles 2-1 a Inglaterra.

A la caza de convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962, la albiceleste se medirá contra España en la final en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, el domingo.

Anthony Gordon había adelantado a Inglaterra a los 55 minutos, pero Messi sacó a relucir el espíritu combativo de un equipo con una ambición de límites. Argentina buscó el empate con todo, una tarea que contó con la complicidad de un repliegue defensivo de los ingleses.

Harry Kane consuela a Jude Bellingham después de la derrota ante Argentina.Harry Kane se lanza al suelo tras el revés de Inglaterra ante Argentina.Un resignado Elliot Anderson tras el segundo gol de Inglaterra.
1 / 8 | En imágenes: los rostros de la decepción inglesa tras quedar fuera de la final. Harry Kane consuela a Jude Bellingham después de la derrota ante Argentina. - Jeff Roberson

El aluvión argentino finalmente derivó en el gol de Fernández con un zapatazo desde fuera del área a los 85 minutos. Martínez marcó el tanto de la victoria al meter un cabezazo en el segundo minuto del tiempo añadido.

“Somos únicos, esta gente hoy nos llevó a ganar este partido”, declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni. “La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado otra vez que lo sienten como uno más”.

La semifinal en Atlanta retomó una de las mayores rivalidades del fútbol internacional y hubo un ambiente ensordecedor en el estadio incluso antes del saque inicial, mientras ambas aficiones intentaban ahogar el himno nacional del otro equipo.

“Sin palabras, una alegría para nuestro país, para nuestra gente”, afirmó Scaloni. “El otro dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo (en la final)”, sentenció.

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Fútbol profesionalFIFAInglaterraArgentinaMundial de Fútbol 2026
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