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Sabana Grande acaba con el reinado de las Bravas y avanza a la final de la Liga Premier de Sóftbol

Las Prodigiosas enfrentarán a las Valencianas de Juncos por el título de la liga desde este jueves

15 de julio de 2026 - 12:32 PM

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Duelo de dirigentes mujeres en la final de la Liga Premier de Sóftbol entre Galis Lozada, de las Valencianas y Normagelie Vázquez, de las Prodigiosas. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La final de la Liga Premier de Sóftbol Femenino arrancará este jueves con la misión de coronar a un nuevo campeón, mientras Puerto Rico compite simultáneamente en la Copa Mundial de Sóftbol Femenino en Perú.

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Las Prodigiosas de Sabana Grande, que eliminaron a las bicampeonas Bravas de Cidra, se enfrentarán a las Valencianas de Juncos en una serie al mejor de siete partidos.

La final arranca en Juncos y continuará el viernes en Sabana Grande.

Durante la temporada regular, Juncos ganó dos de los tres enfrentamientos entre ambos equipos.

“Los dos juegos que perdimos fue por una carrera, Ahora entiendo que vamos a mejorar unos errores pequeños que nos costaron. Y nuestra ofensiva debe mejorar con las nuevas refuerzos que tenemos para la final”, dijo la jugadora de las Prodigiosas, Luz Feliciano.

Sabana Grande intentará conquistar el campeonato que se le escapó hace tres años.

“Fue una temporada dura y no fue fácil destronar a las Bravas. Nada fue regalado. Trabajamos como equipo para destronar a Cidra, que es un equipo que entra al terreno con mucho carácter. Pero nada fue imposible y aquí estamos de regreso en la final. Aquí estamos nuevamente para traerle la alegría a la fanaticada”, dijo la capitana de las Prodigiosas, Eva Torres.

Las Prodigiosas estuvieron en la final de 2023.

Las Valencianas buscarán el segundo campeonato, siendo el primero en 2008, informó la Liga Premier.

La serie también tendrá un ingrediente especial cuando ambas dirigentes son mujeres: Galis Lozada por las Valencianas y Normagelie Vázquez por las Prodigiosas.

Se espera una final muy pareja entre dos equipos que terminaron empatados con marca de 13-5 en la temporada regular. Juncos contará con la ventaja de parque local al haber ganado la serie particular.

“Realmente visualizo una serie bastante cerrada. Ambos equipos cuentan con excelentes lanzadoras y entiendo que el pitcheo será determinante”, expresó Lozada, dirigente de las Valencianas.

La final se disputará a pesar de coincidir con la Copa Mundial de Softbol Femenino. Para compensar la ausencia de varias integrantes de la Selección Nacional, la Liga autorizó la contratación de jugadoras importadas.

“Uno de los equipos más afectados es Sabana Grande porque es donde más jugadoras nacionales hay. Nuestro gerente hizo un buen trabajo con refuerzos para llenar esos espacios. Nos hubiera encantado terminar la temporada con las jugadoras, pero ellas están allá y a nosotros nos tocó hacerlo así. Y estamos en comunicación con ellas en el Mundial y ellas con nosotras para hacerlo juntas”, dijo la capitana Torres.

Tags
SóftbolSabana GrandeCopa Mundial
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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