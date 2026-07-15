La Americana le colgó nueve donas a la Nacional en el Juego de Estrellas de MLB

Filadelfia - Dylan Cease inició un desfile de lanzadores que apagó a una gran cantidad de los mejores bateadores del béisbol en una demostración del dominio del pitcheo que manda en el deporte.

“Antes del juego pensé en empezar con un cambio y pensé que sería gracioso”, dijo.

No lo hizo. Y los bateadores no se estaban riendo.

Cease ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se combinó con 10 relevistas para permitir apenas tres hits, en una demostración de dominio desde el montículo que llevó a la Liga Americana a vencer la noche del martes por 4-0 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

Cease ponchó a Kyle Schwarber, Juan Soto y CJ Abrams alrededor de una base por bolas en la primera entrada, cuando consiguió seis swings fallidos entre 15.

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Se convirtió en apenas el séptimo lanzador en ponchar a tres en una primera entrada de un Juego de Estrellas después de Carl Hubbell (1934), Warren Spahn (1949), Jim Palmer (1977), Dave Stieb (1983), Pedro Martinez (1999) y Brad Penny (2006) — cuatro de ellos miembros del Salón de la Fama.

Después de hablar con Justin Verlander, el All-Star veterano de la Liga Americana, Cease abandonó la idea de empezar con un cambio y en su lugar le tiró a Schwarber una recta de cuatro costuras de 96.9 millas.

“Verlander me lo quitó de la cabeza”, dijo Cease. “Así que empezamos con la recta y luego me alegré de que lo hiciéramos”.

Los lanzadores se combinaron para 27 ponches, un récord para un Juego de Estrellas de nueve entradas, 15 de ellos por serpentineros de la Liga Americana.

“Así es el juego ahora. El material de los muchachos es increíble”, dijo el manager de la Liga Americana John Schneider, también el piloto de Cease en Toronto. “Creo que los del bullpen como que se alimentaron de eso. Todos estaban emocionados al salir del montículo. Dice mucho de lo bueno que es el pitcheo, sin duda”.

El Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice le siguió con un sencillo impulsor en la primera entrada ante Cristopher Sánchez, de los anfitriones Filis de Filadelfia.

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, añadió un jonrón en la octava entrada ante Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, quien lanzaba en su cumpleaños número 26, para el único extrabase del juego. La Liga Americana ganó por 18ª vez en 23 juegos y mantiene una ventaja global de 49-45-2.

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“El pitcheo fue simplemente dominante hoy”, dijo Bellinger.

Sencillos del dominicano Juan Soto en la cuarta, Pete Crow-Armstrong en la octava y el también nacido en República Dominicana Otto Lopez en la novena fueron los únicos hits de la Liga Nacional, que no logró avanzar a ningún corredor más allá de la primera base.

Parker Messick, Michael Wacha, Joe Ryan, Nick Martinez, Cade Smith, Drew Rasmussen, Jacob Latz, Louis Varland, el cubano Aroldis Chapman y Bryan Baker completaron la primera blanqueada en un Juego de Estrellas desde la victoria de la Liga Americana por 2-0 en 2013 en el Citi Field de Nueva York.

Faltó algo de poder estelar entre los abridores, con Jacob Misoriowski, Paul Skenes y Shohei Ohtani todos no disponibles. Apenas seis lanzamientos alcanzaron las 100 millas, la menor cantidad en un Juego de Estrellas desde 2021.

Bellinger y Rice conectaron sencillos con sinkers altos de Sánchez, quien batalló en una entrada de 34 lanzamientos que incluyó tres hits y dos bases por bolas.