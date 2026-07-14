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Jordan Walker protagoniza una remontada épica y conquista el Home Run Derby

El jardinero de San Luis venció al favorito local Kyle Schwarber con una exhibición de poder que quedó marcada en la historia del evento

14 de julio de 2026 - 12:14 AM

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Jordan Walker celebra su triunfo en el Home Run Derby. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - Jordan Walker arruinó la fiesta en Filadelfia y conectó jonrón en sus últimos seis swings para eliminar al toletero de los Phillies Kyle Schwarber y silenciar a los abucheadores de Filadelfia en la ronda final, convirtiéndose el lunes por la noche en el primer Cardenal en ganar el Home Run Derby.

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Schwarber conectó 11 jonrones durante su turno de 15 swings en la ronda final. Los aficionados de Filadelfia, que abuchearon a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper durante toda la noche, se dirigieron en silencio hacia las salidas cuando el batazo ganador de Walker se elevó por encima de la pared del jardín izquierdo.

“Una vez me dijeron que no se abuchea a los don nadie”, dijo Walker. “Así que se siente bastante bien”.

Schwarber avanzó de la primera ronda y luego venció a Willson Contreras, de Boston, en un duelo mano a mano en la segunda ronda para enfrentarse a Walker, un jugador de 24 años que derrotó a Junior Caminero, de Tampa Bay, en la segunda ronda.

Schwarber, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, hizo rugir a los aficionados en cada swing.

Con el botón superior de su jersey de los Cardinals desabrochada, el jugador de 24 años pareció imperturbable ante los abucheos y el enorme escenario durante las festividades del Juego de Estrellas.

“Se lo ganó”, dijo Schwarber.

Walker mascaba chicle y llevaba la gorra hacia atrás, al igual que el miembro del Salón de la Fama y una de las grandes figuras del Derby, Ken Griffey Jr.

Celebró de inmediato en el terreno junto a su familia, mientras su padre revivía con emoción cómo Walker comenzó a conectar largos jonrones cuando apenas tenía 6 años.

Cumplió ese sueño de la infancia de una manera dramática. Conectó su séptimo jonrón con dos swings restantes y añadió el octavo en su siguiente intento para obtener swings de bonificación. Necesitaba cuatro cuadrangulares consecutivos para ganar, y el derecho de los Cardenales conectó uno que rebotó en la parte superior de la verja del jardín central, a 401 pies de distancia. Llegó a los 10 jonrones y los aficionados de Filadelfia intensificaron sus abucheos, solo para ver cómo Walker completaba la sensacional remontada y celebraba mientras los fuegos artificiales iluminaban el estadio.

“Eso fue impresionante”, destacó Schwarber, subcampeón del Derby por segunda vez. “Fue impresionante lo que hizo”.

Walker, quien participa por primera vez en un Juego de Estrellas con los Cardinals, está disfrutando una temporada de despegue. Ya acumula un récord personal de 22 jonrones, luego de conectar apenas 11 en total durante sus dos temporadas anteriores.

Esos últimos seis batazos en Filadelfia quedaron ahora inmortalizados en la colección de grandes momentos del Home Run Derby.

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BéisbolCardinals de San LuisGrandes LigasJuego de Estrellas
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