Puerto Rico va por el bronce en Ponce en el Final Six

La Selección Nacional de voleibol masculino jugará esta tarde por la medalla de bronce contra México en el NORCECA Final Six que se juega en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

El choque por el podio será a las 6:00 p.m.

Puerto Rico volverá a cancha el sábado luego de perder en la semifinales en tres sets (25-21, 25-23, 25-23) contra Estados Unidos, que irá por su cuarta presea dorada consecutiva contra Canadá a las 8:00 p.m.

“Sabíamos que iba a ser un partido fuerte. Teníamos que minimizar los errores y poner el servicio dentro del campo para que ellos trabajaran el ataque y nosotros el bloqueo y la defensa. No se nos dio hoy (el viernes)”, dio Howard García en un comunicado de prensa federativo.

“Vamos a seguir empujando. Todavía queda un juego; vamos a buscar ese tercer lugar con el favor de Dios. Para ganar la medalla de bronce tenemos que salir de los slumps. A veces caemos y se nos hace complicado volver a subir, pero creo que es una buena noche para que todo el mundo se dé cita y sea ese séptimo jugador en cancha”, agregó.

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Sin el pase olímpico en femenino

En Santo Domingo, el Equipo Nacional cayó el viernes entres periodos frente a Canadá para queda fuera de la final en el Clasificatorio Olímpico Continental Femenino NORCECA por el pase Los Angeles 2028.

El sexteto boricua juega el sábado por el tercer lugar del torneo contra Cuba.

“No todos los días se puede jugar contra un equipo como ese. Para competir contra ellas hay que mantener una consistencia. Cuando pudimos ponerles presión con el servicio, especialmente en los primeros dos sets, salió a relucir su fuerza y su veteranía. No logramos contrarrestarlas y no se dio el resultado”, dijo el técnico Juan Carlos Núñez.