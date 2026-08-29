Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de agosto de 2026
91°Lluvias aisladas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Puerto Rico va por el bronce en Ponce en el Final Six

Los boricuas chocarán contra México en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens

29 de agosto de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Klistan Lawrence, de Puerto Rico, ataca en el juego contra Estados Unidos. (Suministrada)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Selección Nacional de voleibol masculino jugará esta tarde por la medalla de bronce contra México en el NORCECA Final Six que se juega en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

RELACIONADAS

El choque por el podio será a las 6:00 p.m.

Puerto Rico volverá a cancha el sábado luego de perder en la semifinales en tres sets (25-21, 25-23, 25-23) contra Estados Unidos, que irá por su cuarta presea dorada consecutiva contra Canadá a las 8:00 p.m.

“Sabíamos que iba a ser un partido fuerte. Teníamos que minimizar los errores y poner el servicio dentro del campo para que ellos trabajaran el ataque y nosotros el bloqueo y la defensa. No se nos dio hoy (el viernes)”, dio Howard García en un comunicado de prensa federativo.

“Vamos a seguir empujando. Todavía queda un juego; vamos a buscar ese tercer lugar con el favor de Dios. Para ganar la medalla de bronce tenemos que salir de los slumps. A veces caemos y se nos hace complicado volver a subir, pero creo que es una buena noche para que todo el mundo se dé cita y sea ese séptimo jugador en cancha”, agregó.

Sin el pase olímpico en femenino

En Santo Domingo, el Equipo Nacional cayó el viernes entres periodos frente a Canadá para queda fuera de la final en el Clasificatorio Olímpico Continental Femenino NORCECA por el pase Los Angeles 2028.

El sexteto boricua juega el sábado por el tercer lugar del torneo contra Cuba.

“No todos los días se puede jugar contra un equipo como ese. Para competir contra ellas hay que mantener una consistencia. Cuando pudimos ponerles presión con el servicio, especialmente en los primeros dos sets, salió a relucir su fuerza y su veteranía. No logramos contrarrestarlas y no se dio el resultado”, dijo el técnico Juan Carlos Núñez.

Puerto Rico sí logró en capital dominicana el boleto al Mundial 2027 Campeonato Norceca en cinco sets en el partido por el quinto lugar frente a México.

Tags
Selección Nacional de Voleibol FemeninoSelección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaPonce
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: