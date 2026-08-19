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La FIVB revela ayudas a la Federación Puertorriqueña de Voleibol por $177,000

Otros países de Norceca también se beneficiaron de ayudas

19 de agosto de 2026 - 5:38 PM

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La Selección Nacional femenina de voleibol ha recibido ayuda económica para las temporadas 2025 y 2026. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) publicó el miércoles que ha aportado cientos de miles de dólares a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) para pagos de salarios de coaches y para equipo de juego.

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La FIVB hizo la publicación en un comunicado en que también detalla ayudas millonarias a otras federaciones de la Confederación Norceca a la que pertenece Puerto Rico, como Cuba, Canadá, República Dominicana, México y Costa Rica.

El anuncio fue hecho en ocasión del inicio este viernes del Campeonato Norceca Femenino, que además de servir como campeonato de la zona, funciona de clasificatorio para el Preolímpico 2026 y el Mundial y los Panamericanos 2027.

La Selección Nacional femenina viajó al Campeonato el miércoles y debuta el viernes ante Cuba. El torneo tiene sede en Santo Domingo.

La FIVB detalló en el comunicado que dio en ayuda $84,000 para apoyo técnico. En el comunicado nombra a los coaches Juan Carlos Núñez y José Mieles como los técnicos que la FPV ha ubicado en las posiciones de coaches de la Selección. El comunicado dice que la ayuda es para las campañas del 2025 y 2026.

Núñez fue el coach en los Juegos Santo Domingo 2026, en donde la Selección fue medalla de bronce. Tanto Núñez como Mieles han estado previamente al frente de la Selección.

Con la Selección también ha estado trabajando el técnico italiano Luca Cristofani. Este último no fue nombrado en el comunicado de la FIVB. Cristofani es, entre otras ayudas, uno de los responsabe de llevar a Italia a la prospecto Decelise Champion junto a otras jugadoras.

Por otro lado, la FIVB también detalló que, previo a esa ayuda para los técnicos, la FPV también recibió $93,000 para equipo de voleibol hasta el 2023. No detalla cuándo comenzó esa ayuda.

Canadá y Dominicana recibieron millonarias ayudas

Mientras, gracias a ayudas millonarias, Canadá tendrá como dirigente en el Campeonato Norceca al reconocido dirigente italiano Giovanni Guidetti. La FIVB informó que dio a Canadá $1,533,000 en ayuda para coaches.

La FIVB también ayudó a Canadá $75,000 para equipo de voleibol y otros $12,000 para ‘knowledge transfer initiatives’, que es una estrategia de compartir talentos, experiencia y datos entre equipos. Canadá gozó de esas transferencias hasta el 2025.

De acuerdo al comunicado, Canadá recibió un total de $2,400,000 millones.

República Dominicana, por su parte, recibió de parte de la FIVB $1,260,000 para pagar a su técnico brasileño Marcos Kwiek, quien ha estado años al frente de esa selección.

Dominicana además recibió $78,000 para equipo de juego y $6,000 para ‘knowledge transfer’. Ambas ayudas concluyeron en el 2025.

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Federación Internacional de VoleibolFederación Puertorriqueña de VoleibolAyudaVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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