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Munetaka Murakami desaparece la pelota y los White Sox blanquean a los Guardians

Chicago continúa caliente al ganar nueve de sus últimos 11 juegos desde la temporada regular

3 de octubre de 2026 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Munetaka Murakami, de los White Sox, celebra su jonrón de dos carreras. (Phil Long)
Por Joe Reedy

Cleveland - Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras, cinco lanzadores de Chicago se combinaron para permitir solo tres hits y los White Sox vencieron el sábado 3-0 a los Guardians de Cleveland en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana.

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Colson Montgomery añadió un doble impulsor para los White Sox, que han ganado nueve de sus últimos 11 juegos desde la temporada regular. Chicago avanzó a la serie divisional después de barrer a Houston en la serie de comodines.

Cleveland —que ganó su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana al superar a los White Sox por un juego— llenó las bases con dos outs en la tercera y cuarta entradas, pero no pudo anotar.

Los White Sox optaron por un juego de bullpen por segunda vez en tres partidos de postemporada. Volvió a funcionar, ya que los lanzadores se combinaron para 12 ponches.

Bryan Hudson (1-0) se llevó la victoria y Grant Taylor consiguió el salvamento, al lanzar cuatro entradas y ponchar a seis mientras permitía dos hits.

El abridor Hagen Smith retiró a los primeros ocho bateadores de Cleveland antes de otorgar bases por bolas a Brayan Rocchio, Steven Kwan y el dominicano José Ramírez para llenar las bases con dos outs en la tercera. Bryan Hudson entró y logró que Chase DeLauter elevara una línea para out al jardín izquierdo.

Los Guardians consiguieron su primer hit hasta el doble de línea de Travis Bazzana por la línea del jardín derecho con dos outs en la cuarta. Austin Hedges recibió una base por bolas para volver a llenar las bases antes de que Rocchio conectara una línea para out al jardín derecho

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White Sox de ChicagoGuardians de ClevelandMLBGrandes Ligas
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