Aaron Judge tampoco jugará con los Yankees en la Serie Divisional contra los Rays

St. Petersburg - El capitán de los Yankees, Aaron Judge, quedó fuera de la lista de convocados para la Serie Divisional de la Liga Americana de Nueva York contra los Tampa Bay Rays mientras intenta recuperarse de una lesión en la pantorrilla.

Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, no ha jugado desde el 16 de septiembre.

Giancarlo Stanton, que no ha jugado desde el 24 de abril debido a una distensión muscular en las pantorrillas de ambas piernas, se mantuvo en la lista de 26 jugadores para la serie al mejor de cinco partidos que comienza el sábado.

Stanton estuvo activo para la barrida de la serie de comodines contra Boston, pero no jugó en los partidos, que terminaron en palizas.

Judge estuvo de baja por una fractura de costilla desde el 31 de mayo hasta el 8 de septiembre y solo jugó siete partidos antes de sufrir una distensión en la pantorrilla derecha.

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Esta temporada solo pudo jugar 66 partidos, con un promedio de bateo de .241, 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluyendo un .174 con un jonrón y tres carreras impulsadas en septiembre.

El lanzador zurdo Ryan Weathers, que ha estado de baja desde el 22 de agosto por una distensión en el flexor del antebrazo izquierdo, fue añadido a la plantilla como undécimo lanzador.