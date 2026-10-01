“Absolutamente”: Josué Espada deja claro que quiere regresar con Houston en 2027

Tras la eliminación de los Astros de Houston, una de las primeras interrogantes sobre el futuro del equipo es quién será su dirigente.

¿Será el carolinense Josué Espada por cuarta temporada consecutiva? ¿O buscará el dueño de los Astros, Jim Crane, un mánager ajeno a la organización?

Espada tiene marca de 256-229 como dirigente de los Astros en tres campañas, en las que ha guiado al equipo a dos postemporadas, aunque tiene récord de 0-4 en playoffs.

El puertorriqueño ha pertenecido a Houston durante las pasadas nueve temporadas en distintas funciones, incluida la de coach de banco bajo A.J. Hinch y Dusty Baker.

El miércoles, tras la eliminación, la prensa estadounidense le preguntó a Espada si deseaba regresar en 2027. El dirigente respondió de manera contundente y reveló que próximamente sostendrá conversaciones con Crane sobre su futuro.

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“Absolutamente”, contestó en conferencia de prensa luego de que los Astros fueran barridos por los White Sox de Chicago.

“Jim (Crane) ha sido muy claro sobre el proceso y sobre cuándo quiere tener una conversación. Respeto el proceso y lo bendecido que he sido por estar aquí durante nueve años, experimentando títulos divisionales, series de campeonato y Serie Mundial, de la que ganamos una (2022). Como coach de banco y como dirigente he sido testigo de muchos buenos momentos y quiero seguir disfrutándolos”, agregó.

Espada informó que espera conversar con el dueño de los Astros esta semana.

Además de no clasificar a la postemporada en 2025 bajo Espada, los Astros atravesaron una crisis en 2026, cuando Crane despidió al gerente general Dana Brown durante la segunda mitad de la temporada regular.

Espada conservó su puesto tras la salida de Brown, al igual que el coach de bateo puertorriqueño Víctor Rodríguez y el coach de banco venezolano Omar López, quien el invierno pasado dirigió a los Cangrejeros de Santurce en la pelota profesional puertorriqueña.

Al despido de Brown le siguió una modesta reacción competitiva. Houston mejoró lo suficiente para conquistar la División Oeste de la Liga Americana, que fue la más débil de las seis divisiones de las Grandes Ligas en 2026.

La mejoría, sin embargo, fue limitada. Houston tenía marca de 65-66 cuando Brown fue despedido el 1 de agosto. A partir de entonces, los Astros jugaron para 16-15. El equipo había llegado a estar 20-31 al comenzar junio.

Durante todo ese periodo, sobre todo después del despido de Brown, persistió la incertidumbre en torno al estatus de Espada y su equipo de trabajo.

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Espada fue cuestionado el miércoles sobre si esa incertidumbre había afectado su trabajo. Lo negó y reconoció que ese escenario forma parte de la realidad de las Grandes Ligas.

“No”, respondió en conferencia de prensa.