Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de octubre de 2026
90°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De vuelta al Mundial: Puerto Rico asegura su boleto a Polonia 2027

La Selección masculina de voleibol aseguró su boleto a través del ranking tras ausentarse de la pasada edición

1 de octubre de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Selección está de regreso a un Mundial luego de no clasificar a la edición de 2025. (Cortesía Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Equipo Nacional de voleibol masculino fue confirmado este jueves como uno de los clasificados al Mundial de Polonia 2027, torneo que contará con una presencia mayoritaria de selecciones europeas.

RELACIONADAS

Será el regreso de Puerto Rico al Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), luego de estar ausente en la edición de Filipinas 2025.

Más del 50% de los equipos participantes en Polonia 2027 serán europeos. De los 32 sextetos clasificados, 17 pertenecen a ese continente. En la edición de 2025, la representación europea fue de 15 de 32.

El Mundial comenzará el 10 de septiembre de 2027.

Puerto Rico consiguió su boleto mediante el ranking mundial, que constituyó el segundo y último criterio de clasificación al torneo. El primero fue a través del podio del recién concluido Campeonato Norceca, en el que la Selección finalizó en el quinto lugar.

Puerto Rico ocupa actualmente el puesto 26 del escalafón mundial, posición que le permitió asegurar su regreso al torneo.

Ese lugar representó uno de los últimos espacios disponibles mediante el escalafón. Después de Puerto Rico, también consiguieron su clasificación por esa vía Dinamarca (27), Egipto (29) y Estonia (30).

La ampliación del Mundial a 32 equipos ha abierto las puertas a una mayor presencia de selecciones europeas. Aunque no representa una entrada masiva de nuevos equipos del continente, sí refleja un aumento en comparación con ediciones anteriores.

La representación europea aumentó en dos equipos respecto al Mundial de 2025 y es considerablemente mayor que cuando el torneo contaba con 24 participantes.

Hace 21 años, en Japón 2006, nueve de los 24 equipos participantes eran europeos, equivalente al 37.5%. Puerto Rico disputó aquella edición con una Selección liderada por Héctor “Picky” Soto, que consiguió su mejor actuación histórica en un Mundial.

Para Polonia 2027, la proporción europea aumentará al 53.1%, con 17 de los 32 espacios.

Los europeos ocupan actualmente siete de los primeros 10 puestos del ranking mundial. También figuran en 15 de los primeros 24 lugares y en 18 de los primeros 30.

Europa copó el podio en el Mundial de Filipinas 2025 y también conquistó las medallas de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoFederación Internacional de VoleibolMundialEuropaVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 1 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: