De vuelta al Mundial: Puerto Rico asegura su boleto a Polonia 2027

El Equipo Nacional de voleibol masculino fue confirmado este jueves como uno de los clasificados al Mundial de Polonia 2027, torneo que contará con una presencia mayoritaria de selecciones europeas.

Será el regreso de Puerto Rico al Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), luego de estar ausente en la edición de Filipinas 2025.

Más del 50% de los equipos participantes en Polonia 2027 serán europeos. De los 32 sextetos clasificados, 17 pertenecen a ese continente. En la edición de 2025, la representación europea fue de 15 de 32.

El Mundial comenzará el 10 de septiembre de 2027.

Puerto Rico consiguió su boleto mediante el ranking mundial, que constituyó el segundo y último criterio de clasificación al torneo. El primero fue a través del podio del recién concluido Campeonato Norceca, en el que la Selección finalizó en el quinto lugar.

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Puerto Rico ocupa actualmente el puesto 26 del escalafón mundial, posición que le permitió asegurar su regreso al torneo.

Ese lugar representó uno de los últimos espacios disponibles mediante el escalafón. Después de Puerto Rico, también consiguieron su clasificación por esa vía Dinamarca (27), Egipto (29) y Estonia (30).

La ampliación del Mundial a 32 equipos ha abierto las puertas a una mayor presencia de selecciones europeas. Aunque no representa una entrada masiva de nuevos equipos del continente, sí refleja un aumento en comparación con ediciones anteriores.

La representación europea aumentó en dos equipos respecto al Mundial de 2025 y es considerablemente mayor que cuando el torneo contaba con 24 participantes.

Hace 21 años, en Japón 2006, nueve de los 24 equipos participantes eran europeos, equivalente al 37.5%. Puerto Rico disputó aquella edición con una Selección liderada por Héctor “Picky” Soto, que consiguió su mejor actuación histórica en un Mundial.

Para Polonia 2027, la proporción europea aumentará al 53.1%, con 17 de los 32 espacios.

Los europeos ocupan actualmente siete de los primeros 10 puestos del ranking mundial. También figuran en 15 de los primeros 24 lugares y en 18 de los primeros 30.