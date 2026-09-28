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La Selección femenina de voleibol cierra el verano con un bronce

El sexteto boricua derrotó a Cuba en tres parciales en el Norceca Final Six y culminó con tres preseas en cinco torneos

28 de septiembre de 2026 - 3:35 PM

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La central boricua Neira Ortiz celebra durante el partido ante Cuba, en el que consiguió cinco bloqueos para punto. (Cortesía/Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección femenina de voleibol obtuvo su segunda medalla de bronce en la historia del Norceca Final Six tras derrotar el domingo a Cuba en tres parciales, 25-16, 25-22 y 25-23, en México, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) mediante un comunicado.

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Dariana Hollingsworth, una de las principales figuras ofensivas de Puerto Rico, expresó su satisfacción por el bronce, que marcó el cierre de un extenso verano de cinco competencias.

“Estamos muy felices con la medalla. Nadie se acuerda cómo se empieza, sino cómo se termina, así que estamos muy satisfechas. Al final nos hizo falta el compromiso y la disciplina. Cuba también hizo los ajustes; ellas siempre vienen a luchar todos los partidos y las admiramos porque tienen mucho corazón”, dijo Hollingsworth a la FPV.

Puerto Rico finalizó el torneo con marca de 3-4, mientras que Cuba cerró con 2-5. El sexteto boricua había perdido ante México en la semifinal, quedándose fuera del partido por la medalla de oro.

Las puertorriqueñas marcaron la mayor diferencia en la red, con una amplia ventaja de 14-6 en bloqueos. También fueron superiores 41-39 en ataques y 4-1 en servicios, además de cometer un error menos que Cuba (15-16).

Estados Unidos conquistó el título del torneo al vencer 3-0 a México en el partido por la medalla de oro.

Puerto Rico finalizó su verano con tres podios en cinco competencias. Logró plata en el Final Four, bronce en los Juegos Santo Domingo 2026 y otro tercer lugar en el Final Six. Se quedó fuera del podio en el Campeonato Norceca, que fungió como clasificatorio olímpico, y en la Copa Panamericana.

La FPV hará próximamente una evaluación de las dos selecciones adultas.

En el partido por el bronce del Final Six, Adriana Rodríguez encabezó la ofensiva de Puerto Rico con 13 puntos, seguida por Hollingsworth con 12. La central Neira Ortiz también tuvo un papel importante con nueve tantos, incluidos cinco bloqueos, la mayor cantidad del encuentro.

Whitney James lideró a Cuba con 12 puntos y fue la única jugadora cubana que alcanzó el doble dígito.

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Selección Nacional de Voleibol FemeninoFederación Puertorriqueña de VoleibolMéxicoCubaVerano
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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