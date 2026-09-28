El Beato resiste a Fracasado y toma la delantera rumbo al Clásico del Caribe

Canóvanas - El potro favorito El Beato resistió este domingo el avance de Fracasado para ganar por cabeza el clásico Antonio Fernández Castrillón en el Hipódromo Camarero, primera prueba que otorgó puntos clasificatorios para el Clásico del Caribe, que se celebrará en diciembre en el mismo escenario.

El Beato sumó nueve puntos con la victoria y pasó a liderar la tabla de clasificación. El proceso cerrará con el clásico Antonio Mongil hijo, el 27 de octubre.

Fracasado sigue a El Beato con cuatro puntos, mientras Elsa Pito ocupa la tercera posición con tres unidades tras finalizar tercero en el Fernández Castrillón. Don Octavio aparece cuarto, con dos puntos, luego de arribar en esa misma posición en el clásico del domingo.

“Sabíamos que no nos iban a dejar solos todo el camino. Traté de que mi caballo siempre estuviera en la delantera, ahorrando distancia al correr por la valla y, cuando me tocó exigirle al máximo, respondió”, dijo su jinete, Jorge I. Vélez.

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El Beato marcó el paso tras una buena salida en la prueba de 1 1/8 millas y se acomodó junto a la baranda con fraccionales cómodos de 25.45 y 50.31 segundos para el primer cuarto y la media milla, respectivamente.

Entró a la recta final con dos cuerpos de ventaja sobre Fracasado, montado por Steven Monserrate, pero Vélez tuvo que exigirle en los metros finales ante el avance de su rival.

“Vi que Fracasado trató de dominarlo, pero mi caballo estaba bien trabajado. En ningún momento me sentí preocupado por la victoria. Confío en mis entrenamientos grandemente”, agregó Jason Lisboa, preparador de El Beato.

Lisboa también es el entrenador del invicto triplecoronado Carismático.

El Beato pertenece al Establo Los Changos, de Orlando y Rey Rivera, padre e hijo, respectivamente. La cuadra opera desde 2022.

Lisboa adelantó que El Beato participará en la segunda clasificatoria, pese a los nueve puntos que ya acumula.

La victoria fue la tercera del potro en ocho presentaciones. Además, cuenta con un segundo lugar en la tercera y última pata de la Triple Corona de 2026, detrás de Don Octavio.