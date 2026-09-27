Phillies y Astros sellan sus pases a la postemporada; Arizona y Texas quedan fuera

Los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston aseguraron este domingo sus boletos a la postemporada de MLB en la jornada final de la temporada regular 2026.

Ambos equipos entrarán en acción el martes en las series de wild card. Filadelfia se medirá a los Braves de Atlanta, campeones del Este de la Liga Nacional, mientras Houston enfrentará a los White Sox de Chicago, monarcas de la División Central de la Americana.

Los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, líderes de sus respectivas ligas, tendrán bye en la primera ronda.

PUBLICIDAD

Yankees y Red Sox terminaron segundo y tercero, respectivamente, en el Este de la Americana, conquistado por Tampa Bay.

Filadelfia celebra y Houston conquista el Oeste

Filadelfia llegó al último día de la temporada con marca de 4-6 en sus 10 partidos anteriores, pero respondió con una victoria 7-3 sobre los Rays para asegurar su quinta aparición consecutiva en la postemporada.

El triunfo dejó fuera a los Diamondbacks de Arizona, que necesitaban ganar y esperar una derrota de los Phillies para quedarse con el boleto.

Filadelfia atacó temprano con cuatro carreras en las primeras dos entradas y agregó otras tres en la quinta, impulsado por cuadrangulares de Bryce Harper y Edmundo Sosa.

Mientras, los Astros hicieron su parte al derrotar 9-0 a los Athletics para conquistar el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana. El resultado también eliminó de la contienda a los Rangers de Texas.

El dirigente puertorriqueño Josué Espada apostó por el derecho Peter Lambert con apenas dos días de descanso. Lambert había lanzado solo 2.2 entradas en su salida anterior, pero el domingo completó dos episodios sin permitir carreras ni imparables.

Houston y Espada regresan a la postemporada luego de quedar fuera en 2025.

Los Astros tomaron control del partido con cuatro carreras en la tercera entrada, dos de ellas remolcadas por un triple del novato Lucas Spence, quien esta misma semana había conectado tres cuadrangulares en un partido.