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Phillies y Astros sellan sus pases a la postemporada; Arizona y Texas quedan fuera

Las cuatro series de wild card ya tienen sus protagonistas y comienzan este martes

27 de septiembre de 2026 - 6:29 PM

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Jeremy Peña, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del partido contra los Athletics. (Sara Nevis)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston aseguraron este domingo sus boletos a la postemporada de MLB en la jornada final de la temporada regular 2026.

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Ambos equipos entrarán en acción el martes en las series de wild card. Filadelfia se medirá a los Braves de Atlanta, campeones del Este de la Liga Nacional, mientras Houston enfrentará a los White Sox de Chicago, monarcas de la División Central de la Americana.

También el martes, los Yankees de Nueva York recibirán a los Red Sox de Boston, mientras los Cubs de Chicago visitarán a los Padres de San Diego en otra serie de comodín entre segundos lugares divisionales.

Los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, líderes de sus respectivas ligas, tendrán bye en la primera ronda.

Yankees y Red Sox terminaron segundo y tercero, respectivamente, en el Este de la Americana, conquistado por Tampa Bay.

Filadelfia celebra y Houston conquista el Oeste

Filadelfia llegó al último día de la temporada con marca de 4-6 en sus 10 partidos anteriores, pero respondió con una victoria 7-3 sobre los Rays para asegurar su quinta aparición consecutiva en la postemporada.

El triunfo dejó fuera a los Diamondbacks de Arizona, que necesitaban ganar y esperar una derrota de los Phillies para quedarse con el boleto.

Filadelfia atacó temprano con cuatro carreras en las primeras dos entradas y agregó otras tres en la quinta, impulsado por cuadrangulares de Bryce Harper y Edmundo Sosa.

Mientras, los Astros hicieron su parte al derrotar 9-0 a los Athletics para conquistar el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana. El resultado también eliminó de la contienda a los Rangers de Texas.

El dirigente puertorriqueño Josué Espada apostó por el derecho Peter Lambert con apenas dos días de descanso. Lambert había lanzado solo 2.2 entradas en su salida anterior, pero el domingo completó dos episodios sin permitir carreras ni imparables.

Houston y Espada regresan a la postemporada luego de quedar fuera en 2025.

Los Astros tomaron control del partido con cuatro carreras en la tercera entrada, dos de ellas remolcadas por un triple del novato Lucas Spence, quien esta misma semana había conectado tres cuadrangulares en un partido.

Con marca de 81-81, Houston se convirtió en el primer campeón divisional en la historia de MLB en avanzar a la postemporada sin terminar la temporada regular con récord ganador.

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MLBPhillies de PhiladelphiaAstros de HoustonPlayoffsWhite Sox de ChicagoBraves de Atlanta
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Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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