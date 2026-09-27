Nuevos uniformes, mismas estrellas: la NBA vuelve a escena

LeBron James lucirá por primera vez en público su nuevo uniforme de Filadelfia. Giannis Antetokounmpo hablará de su llegada a Miami, Kawhi Leonard de su regreso a Toronto y Stephen Curry de su continuidad en Golden State.

Bienvenidos de vuelta, NBA.

La mayoría de los equipos celebrarán el lunes su tradicional Día de Medios, antes de comenzar el martes las prácticas del campamento de entrenamiento. Houston y Dallas adelantaron sus actividades debido a compromisos internacionales durante la pretemporada.

Para los otros 28 clubes, será el comienzo oficial de una campaña marcada por importantes cambios.

James iniciará con los 76ers su histórica temporada número 24, la mayor cantidad para un jugador en la NBA. El cuatro veces campeón firmó este verano un contrato de dos años con Filadelfia y tendrá como compañero a Joel Embiid.

“Espero poder ser esa última pequeña pieza que pueda ayudarlo a superar el obstáculo”, dijo James recientemente en el podcast “Mind The Game” sobre su intención de ayudar a Embiid a conquistar su primer campeonato.

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De lograr otro título, Filadelfia sería la cuarta franquicia con la que James se corona, después de hacerlo con Miami, Cleveland y los Lakers de Los Ángeles.

Otro de los grandes cambios ocurrió en Miami. Antetokounmpo fue traspasado al Heat, donde compartirá plantilla con Bam Adebayo y Klay Thompson.

Leonard, por su parte, regresó a Toronto después de una turbulenta etapa con los Clippers. El estelar delantero vuelve a la franquicia que condujo al campeonato de 2019.

Curry tomó un camino distinto. El cuatro veces campeón acordó una extensión de dos años para continuar con los Warriors.

La temporada también comenzará con seis entrenadores en nuevos puestos: Dusty May en Dallas, Jamahl Mosley en Nueva Orleans, Sean Sweeney en Orlando, Taylor Jenkins en Milwaukee, Tiago Splitter en Chicago y Micah Nori en Portland.