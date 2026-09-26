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Stephen Curry se queda en Golden State por dos años y $116 millones

El nuevo pacto mantendrá al dos veces MVP y líder histórico de la NBA en triples en los Warrriors hasta 2028-29

26 de septiembre de 2026 - 11:57 PM

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El escolta de los Golden State Warriors Stephen Curry celebra tras anotar durante la segunda mitad de un partido de baloncesto del torneo de play-in de la NBA contra Los Angeles Clippers, el miércoles 15 de abril de 2026, en Inglewood, California (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)
Por JANIE McCAULEY

San Francisco - Stephen Curry acordó una extensión de contrato por dos años y $116 millones que lo mantendría con los Warriors de Golden State hasta la temporada 2028-29, le comentó a The Associated Press una persona con conocimiento directo del acuerdo la noche del viernes.

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La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado los términos del contrato de Curry, quien podía aspirar a cobrar hasta 136 millones de dólares, por lo que está concediendo un descuento a su equipo, al tiempo que reafirma su compromiso de larga data de terminar su carrera con los Warriors.

El gerente general de Golden State, Mike Dunleavy, manifestó el mes pasado que era optimista respecto a concretar algo con el dos veces MVP y líder histórico de la NBA en triples.

Curry, de 38 años, completará una extensión de $62.6 millones que firmó para la temporada 2026-27 en agosto de 2024 antes de que el nuevo contrato lo mantenga hasta 2029, lo que sería su 20ma temporada.

Curry promedió 26.6 puntos, 4.7 asistencias y 3.6 rebotes, pero se limitó a 43 partidos la temporada pasada debido a lesiones. Ha ganado cuatro títulos de la NBA con Golden State, el más reciente en 2022.

ESPN informó primero sobre el nuevo acuerdo de Curry.

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Stephen CurryWarriors de Golden StateNBA
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