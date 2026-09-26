El poder de la amistad: LeBron James llegó a los 76ers por Tyrese Maxey y Joel Embiid

Filadelfia - LeBron James manifestó que su amistad de larga data con el All-Star Tyrese Maxey y el deseo de ayudar a Joel Embiid a ganar su primer campeonato de la NBA desempeñaron papeles importantes en su decisión de firmar en julio un contrato de dos años y 8 millones de dólares con los 76ers de Filadelfia.

James, de 41 años, reveló pocos detalles sobre el proceso de agencia libre en su podcast “Mind the Game”, que conduce junto con Steve Nash y que se publicó el viernes. James tiene previsto reunirse con la prensa por primera vez como jugador de los Sixers el lunes, durante el día de medios del equipo en Camden, Nueva Jersey.

El campamento de entrenamiento comienza la próxima semana.

James, cuatro veces campeón de la NBA, escribió en redes sociales cuando firmó con los Sixers que sentía que había “terminado” cuando concluyó su 23ra temporada en la NBA, la última con los Lakers de Los Ángeles. Pero después de pasar tiempo con su familia y de seguir sintiéndose fuerte física y mentalmente en los entrenamientos de pretemporada, James decidió que quería seguir jugando.

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James ha ganado campeonatos de la NBA con cada equipo en el que ha jugado: los Lakers, Miami y Cleveland.

“Creo que estoy más enamorado de la búsqueda de cuánto más puedo desafiar las probabilidades”, comentó James en el podcast.

James señaló que “Philly ni siquiera era una pregunta” al inicio de su toma de decisiones, hasta que los Sixers concretaron el sorprendente acuerdo con Boston por Jaylen Brown, el MVP de las Finales de la NBA. James y Maxey comparten agente y han sido amigos y compañeros de entrenamiento desde que el escolta de los Sixers irrumpió en la liga, una amistad que se convirtió en el mensaje de reclutamiento para el máximo anotador histórico de la NBA.

“Cuando me convertí en agente libre y decidimos avisarles a los Lakers que no regresaría, él fue una de las primeras personas que me entró en la línea, llamándome”, dijo James sobre Maxey.

James también se sintió atraído por la idea de intentar ayudar a Embiid, frecuentemente lesionado, a ganar su primer título. Embiid ha ganado un MVP de la NBA, dos títulos de anotación y una medalla olímpica de oro, pero aún no ha logrado llevar a los Sixers más allá de la segunda ronda de los playoffs desde que Filadelfia lo seleccionó tercero en el draft de 2014.

“Ha hecho todo en nuestra liga, y lo único que no ha hecho es ganar un campeonato. Y quiero intentar ayudarlo a conseguir ese primero”, expresó James. “Tiene a una ciudad sobre sus hombros. Ha sido ‘El Proceso’ durante 10 años, 12 años, el tiempo que lleve ahí. Pero creo que es momento de meterte aún más en el proceso. Y espero poder ser, en cierto modo, esa última pequeña pieza que pueda ayudarlo a superar el obstáculo”.

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Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos en la segunda ronda por los Knicks de Nueva York, que eventualmente se coronaron campeones de la NBA.

El currículum de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Ha sido 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y fue integrante del equipo del 75mo aniversario de la NBA.

También viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

Las ocho temporadas de James con los Lakers fueron el tramo continuo más largo con un solo equipo en su carrera en la NBA, y ayudó a la franquicia a ganar su 17mo campeonato en 2020. Incluso se convirtió en el primer padre en jugar junto a su hijo en la historia de la liga, al unir fuerzas con el escolta Bronny James durante las últimas dos temporadas.

James manifestó su decepción por no haber podido disfrutar de un desfile de campeonato debido a la pandemia de 2020. James llamó a Los Ángeles su hogar y dijo que lo sería “en el futuro previsible”.

Entonces, ¿por qué no regresar a los Lakers? ¿O reunirse con el Heat o los Cavaliers, o quedarse en California y firmar con los Warriors de Golden State?

James no ofreció información concreta sobre los equipos con los que pudo haber hablado ni sobre qué tan cerca pudo haber estado de firmar con otro conjunto. Dijo que quería llevar el modelo para ganar campeonatos a Filadelfia y conducir a los Sixers a su primer título desde 1983. Y se sintió muy bien durante los entrenamientos en el verano, así que ¿por qué detenerse ahora?

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