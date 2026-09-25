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El BSN rechaza la mudanza de los Indios de Mayagüez a Isabela

La propuesta no consiguió las dos terceras partes de los votos requeridos, por lo que la franquicia continuará en la Sultana del Oeste

25 de septiembre de 2026 - 2:27 PM

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El nuevo apoderado de los Indios Dion New presentó la petición de mudanza de los Indios. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Indios continuarán en Mayagüez.

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La junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) rechazó este viernes la solicitud para trasladar la franquicia de los Indios de Mayagüez al municipio de Isabela, por lo que el equipo permanecerá en la Sultana del Oeste.

La petición de mudanza del apoderado estadounidense Dion New fue sometida a votación durante una reunión de la junta.

Sin embargo, la propuesta no consiguió el respaldo requerido de dos terceras partes de los franquiciados presentes para ser aprobada, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

De esta manera, los Indios continuarán representando a Mayagüez de cara a la próxima temporada del BSN.

La liga no informó en el comunicado cuántos franquicias votaron a favor o en contra de la solicitud, ni ofreció detalles adicionales sobre las razones que motivaron la petición de traslado a Isabela.

“El BSN reitera su compromiso con la estabilidad institucional de sus franquicias y con el desarrollo continuo del baloncesto profesional puertorriqueño”, expresó la liga mediante declaraciones escritas.

New adquirió a los Indios en medio de la pasada temporada del BSN.

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Indios de MayagüezBSN
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