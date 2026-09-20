El alcalde de Mayagüez alega que los Indios gestionaron su traslado a espaldas del municipio
La franquicia cambiaría de sede a Isabela si el BSN lo aprueba el 30 de septiembre
20 de septiembre de 2026 - 12:55 PM
20 de septiembre de 2026 - 12:55 PM
El municipio de Mayagüez alegó que se enteró sin previo aviso de las gestiones que intentan llevar a los Indios del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a Isabela, pese a que aporta miles de dólares y cede gratuitamente el Palacio de los Deportes para sus partidos como local.
La movida, impulsada bajo la administración del apoderado Dion New, deberá recibir el visto bueno de la Junta de Directores del BSN en su reunión del 30 de septiembre. New fue aprobado como nuevo tenedor a mediados de mayo.
El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, también denunció que la franquicia le ha solicitado al municipio el doble de la aportación que recibió en temporadas anteriores.
El ejecutivo municipal describió como una falta de respeto hacia su administración la ausencia de comunicación en torno al posible traslado.
“Mayagüez ha sido un aliado del equipo y ha cumplido con todos sus compromisos. Entendemos que, por respeto a la ciudad y a la fanaticada, estos procesos debieron ser discutidos con nosotros antes de asumir cualquier compromiso”, afirmó el primer ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.
El alcalde detalló que el municipio aporta $500,000 por temporada a los Indios en el BSN. También indicó que la franquicia utiliza gratuitamente el Palacio de los Deportes y se ha beneficiado de las mejoras realizadas por el municipio a la instalación durante los últimos tres años, incluida la colocación de un nuevo tabloncillo.
Ramos Ruiz indicí, además, que le sorprendió la noticia sobre el posible traslado porque había mantenido comunicación incluso con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, a quien solicitó que mediara para atender el asunto de las aportaciones municipales.
“Nos sorprende la noticia, pues teníamos una reunión en agenda. Llevamos dos meses enviando comunicaciones sobre la disponibilidad de fondos para la próxima temporada que no han sido contestadas, e incluso hay dos cheques de compromisos municipales sin reclamar. Por eso acudimos al presidente de la liga para abrir un canal de comunicación efectivo”, alegó.
Los Indios, una de las franquicias de mayor tradición en el BSN, jugaron para marca de 13-21 en la temporada 2026 y finalizaron en la quinta posición del Grupo B.
New estaría entrando a su segunda temporada como apoderado de Mayagüez. Antes de asumir las riendas de los Indios, fue apoderado de los Piratas de Quebradillas hasta 2025.
Pese a sus reclamos, el alcalde no cerró la puerta a la permanencia de los Indios en Mayagüez. Ramos Ruiz sostuvo que New le ha faltado el respeto a la administración municipal, cuestionó que no se le informara sobre las gestiones para el traslado y recalcó que cualquier aumento en la aportación económica debe tomar en consideración el uso responsable de los fondos públicos.
“Sabemos lo que representa este equipo para Mayagüez. Queremos que permanezca aquí y estamos listos para buscar alternativas, pero cualquier solución tiene que ser responsable, transparente y respetuosa de los recursos públicos y de nuestra gente”, sentenció.
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