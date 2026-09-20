El boricua Néstor Bravo cae noqueado en el sexto asalto contra Isaac “Pitbull” Cruz

El boxeador puertorriqueño Néstor Bravo cayó el sábado noqueado en el sexto asalto por parte del mexicano Isaac “Pitbull” Cruz, quien retuvo el cetro mundial interino superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Pechanga Arena de San Diego, California.

Cruz acabó con Bravo con un gancho en el mentón, quien cayó sentado en la lona. El boricua no respondió al conteo del oficial Thomas Taylor para acabar la pelea con 1:31 minutos del sexto acto.

De hecho, Taylor dedujo dos puntos a Bravo durante el combate por movidas ilegales.

Bravo (24-2, 17 nocauts) llegó al compromiso después de recuperarse de su primera derrota profesional ante el sudafricano Xolisani Ndongeni, quien lo sorprendió en Puerto Rico. En su siguiente presentación el pasado enero, venció a Pedro Campa por nocaut en el segundo asalto.

Bravo perdió por primera vez en su carrera vía nocaut.

Cruz, por su parte, mejoró a mejoró su foja a 29-3-2, con 19 fulminados. Después de la victoria, retó a Ryan García, actual monarca welter (147) del CMB.