Oscar Collazo sufre lesión en las costillas y no peleará el 10 de octubre en Chicago
“El Pupilo” tenía programado retar al mexicano Ricardo “El Niño” Sandoval por los campeonatos de peso mosca
19 de septiembre de 2026 - 1:00 AM
19 de septiembre de 2026 - 1:00 AM
El invicto campeón unificado de las 105 libras Oscar “El Pupilo” Collazo no podrá boxear el 10 de octubre en Chicago, Illinios debido a una lesión en las costillas que sufrió durante un entrenamiento, anunció el viernes Golden Boy Promotions.
El villalbeño (15-0, 12 nocauts) estaba programado para retar al mexicano Ricardo “El Niño” Sandoval (27-2, 18 nocauts) por los campeonatos de peso mosca (112 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
La velada del 10 de octubre, que sigue en pie, es encabezada por un combate entre el estadounidense Floyd Schofield III y el canadiense Lucas Bahdi por el título mundial vacante de peso ligero (135 libras) de la AMB.
La pelea de Collazo y Sandoval era la reyerta coestelar.
Collazo, actualmente monarca de peso mínimo la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) iba a pelear por primera vez en las 112 libras.
Collazo venía de noquear al mexicano Neider Valdez en el segundo asalto el pasado 20 de junio en Oceanside, California.
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