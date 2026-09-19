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Oscar Collazo sufre lesión en las costillas y no peleará el 10 de octubre en Chicago

“El Pupilo” tenía programado retar al mexicano Ricardo “El Niño” Sandoval por los campeonatos de peso mosca

19 de septiembre de 2026 - 1:00 AM

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Oscar Collazo venció a Neider Valdez el pasado junio. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El invicto campeón unificado de las 105 libras Oscar “El Pupilo” Collazo no podrá boxear el 10 de octubre en Chicago, Illinios debido a una lesión en las costillas que sufrió durante un entrenamiento, anunció el viernes Golden Boy Promotions.

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El villalbeño (15-0, 12 nocauts) estaba programado para retar al mexicano Ricardo “El Niño” Sandoval (27-2, 18 nocauts) por los campeonatos de peso mosca (112 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La velada del 10 de octubre, que sigue en pie, es encabezada por un combate entre el estadounidense Floyd Schofield III y el canadiense Lucas Bahdi por el título mundial vacante de peso ligero (135 libras) de la AMB.

La pelea de Collazo y Sandoval era la reyerta coestelar.

Collazo, actualmente monarca de peso mínimo la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) iba a pelear por primera vez en las 112 libras.

Collazo venía de noquear al mexicano Neider Valdez en el segundo asalto el pasado 20 de junio en Oceanside, California.

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Oscar CollazoBoxeoGolden Boy Promotion
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