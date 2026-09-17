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Néstor Bravo y “Pitbull” Cruz anticipan otro capítulo de la rivalidad entre Puerto Rico y México

Ambos púgiles aseguraron estar preparados para un combate intenso por el cetro interino superligero del CMB

17 de septiembre de 2026 - 5:36 PM

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El campeón interino Isaac "Pitbull" Cruz (izquierda) posa ante el retador boricua, Néstor Bravo. (Captura de pantalla)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El puertorriqueño Néstor Bravo y el mexicano Isaac “Pitbull” Cruz coincidieron el jueves en que el combate que protagonizarán el sábado en el Pechanga Arena, en San Diego, California, tiene todos los ingredientes para convertirse en otro capítulo destacado de la rivalidad boxística entre Puerto Rico y México.

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Bravo, quien buscará arrebatarle el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a Cruz, describió la oportunidad como una bendición luego de varios compromisos que no llegaron a concretarse.

“Este es el tipo de pelea que todo boxeador sueña tener. Para mí es una bendición”, expresó Bravo (24-1, 17 nocauts) durante la conferencia de prensa final.

“Llevo un tiempo trabajando para esto, pero estoy agradecido de que haya ocurrido en este momento. Le doy gracias a Dios de que no haya sido antes. Tenía que ser ahora”, agregó.

El púgil puertorriqueño viene de recuperarse de una derrota ante el sudafricano Xolisani Ndongeni, quien lo sorprendió en Puerto Rico. En su siguiente presentación, en enero, Bravo venció a Pedro Campa por nocaut en el segundo asalto.

Al recordar aquel revés, Bravo aseguró que aprendió de la experiencia y que regresó al cuadrilátero como una versión renovada de sí mismo.

“Soy un hombre. Lo tomé como un hombre, igual que tomo mis victorias. Ustedes vieron lo que pasó después, cuando el verdadero Néstor Bravo regresó al ring en enero”, sostuvo.

Bravo evitó revelar detalles de su estrategia, aunque adelantó que el público verá su mejor versión.

“Sabemos lo que él trae, pero nos hemos preparado para todo. Van a ver la mejor versión de Néstor Bravo esa noche”, afirmó.

El puertorriqueño también reconoció la trayectoria de Cruz, excampeón mundial de las 135 libras y actual monarca interino de las 140.

“Es un gran peleador. Mucha gente trata de desacreditarlo, pero ha sido campeón mundial en dos divisiones y no es por casualidad”, manifestó Bravo.

“Van a ver un gran capítulo de la rivalidad de siempre: Puerto Rico y México”, reiteró el boricua.

Por su parte, Cruz (28-3-2, 18 KO’s) aseguró que el combate representa el comienzo de una nueva etapa en su carrera. El mexicano incorporó a su preparación al reconocido entrenador Eddy Reynoso, aunque este no estará en su esquina durante la pelea.

“Lo que puedo decir es que es una nueva era de Isaac ‘Pitbull’ Cruz. Venimos muy enfocados y concentrados en el rival que tenemos enfrente, y lo que pueden esperar es una gran pelea de esta gran rivalidad de México y Puerto Rico y que venimos con todo a dar un gran y que la gente va a ser la ganadora”, expresó el mexicano.

Cruz indicó que una victoria sobre Bravo le permitiría poder mirar a los grandes nombres de las 140 libras. Cuando se le preguntó sobre boxeadores como Ryan García, monarca de las 147 libras del CMB y Dalton Smith, quien posee la versión completa del título superligero del mismo organismo, insistió en que su atención está puesta exclusivamente en el puertorriqueño.

“Mi cabeza está enfocada 100% en Néstor Bravo”, dijo.

El mexicano, quien viene de un empate mayoritario ante Lamont Roach, afirmó que aquella experiencia le permitió demostrar que es un boxeador más completo de lo que algunos creen.

“Le di una gran lección a la división y a toda la gente que pensaba que no sabía boxear, que solo era un ‘tira piedras’, y les callé la boca ante un gran boxeador como Lamont Roach”, sostuvo.

Cruz describió a Bravo como un rival fuerte y aseguró que estará preparado para cualquier escenario, desde un combate breve hasta una pelea que se extienda por todos los asaltos.

“Lo consideramos un peleador fuerte, y venimos muy bien enfocados, concentrados y preparados para aguantar desde el primer round hasta el último round y que la gente salga ganadora”.

Bravo también anticipó una pelea entretenida y aseguró que puede imponerse sin importar la vía.

“Depende de lo que él traiga a la mesa. Siento que será una pelea que les encantará a los fanáticos. Ya sea que dure un segundo o cuatro asaltos, será entretenida de principio a fin. Puedo ganar de cualquier manera”, concluyó.

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BoxeoCMBConsejo Mundial de Boxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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