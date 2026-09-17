Ricardo Dalmau sigue de cerca el malestar de la fanaticada de Quebradillas con Ernie Cambó

Ricardo Dalmau está al tanto del malestar que existe entre la fanaticada de Quebradillas por la administración de los Piratas, a cargo de Ernesto “Ernie” Cambó.

Ante la posibilidad de una disminución en la compra de abonos para la temporada 2027 como acto de protesta, el presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mantendrá conversaciones con el apoderado estadounidense de raíces cubanas sobre el funcionamiento de la tradicional franquicia.

“Es una conversación que voy a tener con Ernie Cambó para que me deje saber cómo está el asunto de los abonados”, dijo Dalmau a El Nuevo Día.

“Sé que hubo desilusión con el comienzo de temporada de los Piratas. Es una franquicia importante para el BSN”, añadió.

Cambó adquirió a los corsarios en 2025 del también estadounidense Dion New, ahora apoderado de los Indios de Mayagüez. El dirigente Juan Cardona dejó sorpresivamente su puesto cuando el equipo se encontraba en el tope de la Conferencia B durante el último mes de la temporada debido a diferencias con Cambó.

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Quebradillas finalizó en ese entonces con marca de 22-16 y quedó eliminado en las semifinales de conferencia ante los Leones de Ponce.

Para este año, el exjugador Ángel Daniel Vassallo, quien fungía como asistente técnico, fue nombrado dirigente.

El equipo tuvo un nefasto inicio al perder sus primeros 12 compromisos. Quebradillas concluyó con la peor marca del torneo (10-24) y quedó fuera de la postemporada.

Los Piratas tampoco tendrán el primer turno del próximo sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Cambó cedió el pick de primera ronda a los Cangrejeros de Santurce en una transacción que incluyó al canastero Kyle Viñales.

Ernesto “Ernie” Cambó, aquí en uniforme de Humacao, es apoderado de los Piratas de Quebradillas desde 2025, cuando adquirió la franquicia de Dion New. (BSN)

Cambó criticó públicamente el desempeño de su escuadra y se hizo responsable de la debacle, mientras arreciaban las críticas de la afición pirata. Recalcó en varias ocasiones que no tiene intención de vender la franquicia.

Para 2027, los Piratas apostarán al veterano mentor Brad Greenberg. El estratega dirigió al conjunto que tuvo Cambó en Bélgica.

“Sé que Cambó está haciendo los ajustes y arreglos para aumentar las probabilidades de salir mucho más fuerte de lo que salieron en el torneo pasado. Sí me consta su esfuerzo para ser mucho más competitivo en 2027”, defendió Dalmau.

“Sin embargo, no quita que hubo una desilusión general en Quebradillas con la forma que se manejó el equipo. Tengo que ver ahora cómo se siente la fanaticada con las gestiones que ha hecho Cambó, que es evidente que las ha hecho. Es bien importante. Tendría que validar que están inconformes con su estilo. Pero, me queda claro que quiere competir”, repitió.

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Raymond Dalmau, padre del presidente liguero, es una leyenda en Quebradillas. El coliseo lleva su nombre y la relación de la familia Dalmau con el municipio norteño es estrecha.

“A lo mejor, tengo el beneficio de tener ese insumo un poquito más de cerca. Es algo que vamos a estar atendiendo. Si veo algo que deba atender o que es una preocupación general de la fanaticada, se lo dejo saber”, apuntó.